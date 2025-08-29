सिंधुदुर्ग : देशात सध्या नवं सहकार धोरण अंमलात येत असून गावागावात सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकाराचं जाळं निर्माण होईल. तसंच सर्वसामान्य, शेतकरी, कष्टकरी, मच्छिमार, व्यापारी, उद्योजक यांसह सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेणारे हे सहकार धोरण असणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांनी यात विशेष पुढकार घेतल्याचं माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितलं. तसंच अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणाचा भारताच्या लघु उद्योगांवर मोठा परिणाम होईल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मालवण मेढा येथील निवासस्थानी आले असता सुरेश प्रभू बोलत होते. यावेळी उमा प्रभू, अमेय प्रभू, विजय केनवडेकर, किसन मांजरेकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
सहकार क्षेत्रात चौपट वाढ होण्याची शक्यता : "सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक भांडवल पुरवण्यासाठी को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची योजना आहे. या बँकेची संकल्पना मी सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष असताना मांडली होती, परंतु तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळाला नव्हता. आता, सरकारनं धोरणात्मक बदल केल्यामुळं हा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या नवीन धोरणांतर्गत ज्या सहकारी संस्था कमकुवत आहेत. त्यांना बळकट केले जाईल आणि प्रत्येक गावात एक नवीन सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल. या संस्थांच्या माध्यमातून गोडाऊन, पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सी यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यातही आले आहेत. यामुळं येत्या काळात सहकार क्षेत्रात चौपट वाढ होण्याची शक्यता आहे," असं सुरेश प्रभू यांनी सांगितलं.
सहकारी संस्थांमार्फत साठवणूक आणि मार्केटिंग व्यवस्था : "केंद्रीय वाणिज्य मंत्री असताना देशासाठी पहिले कृषी निर्यात धोरण तयार केलं. या धोरणामुळं शेतीमालाची निर्यात चौपट वाढली. ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला. या धोरणानं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतमालाला एक नवीन ओळख दिली आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळण्यास मदत झाली. उत्पन्न कमी मिळण्याचं प्रमुख कारण नैसर्गिक आपत्तीसोबतच साठवणूक आणि मार्केटिंग व्यवस्थेचा अभाव आहे. यावर मात करण्यासाठी सहकारी संस्थांमार्फत साठवणूक आणि मार्केटिंग व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या संस्था शेतकऱ्यांच्या मालाची योग्य पद्धतीने साठवणूक करून त्याला चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यास मदत करतील. ज्यामुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळणार आहे. अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवल्यामुळं झालेल्या परिणामांवर आपलं सरकार सक्षमपणे उपाययोजना आखत आहे. भारतानं सहकार क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून देशांतर्गत उद्योग आणि रोजगार वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे," असंही मत सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केलं.
अमेरिकेच्या निर्णयाचा लघु उद्योगांवर मोठा परिणाम : "अमेरिकेनं 50 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयामुळं भारताच्या लघु उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. मी वाणिज्य मंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्या वाटाघाटी सुरू होत्या, त्यावेळी प्रशासनाची भूमिका मी मांडताना कृषी, दुग्धव्यवसाय आणि लघु उद्योगांना हानिकारक ठरेल, अशा कोणत्याही धोरणाला आम्ही कधीच मान्यता देणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. तसंच आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सकारात्मक पावलं उचलत आहे," असं सुरेश प्रभू यांनी सांगितलं.
