नाशिक : काही दिवसांपूर्वी हत्ती आणि कबुतरांमुळे राजकीय वातावरण तापलं होतं. यानंतर भटकी कुत्री आणि मांजरी चर्चेत आहेत. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी दिल्ली, मुंबईनंतर आता नाशिकमधून समोर येत आहे.
नाशिक शहरात मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट प्रचंड वाढला आहे. मागील 6 महिन्यांत नाशिक शहरात तब्बल 7 हजारांहून अधिक जणांना कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. याचप्रमाणे, संपूर्ण जिल्ह्यात कुत्रे चावल्याची प्रकरणं तब्बल 43 हजारांच्या वर नोंदवली गेली आहेत. यात 3 जणांचा रेबीज संसर्गामुळे मृत्यूही झाला आहे. ही वाढती समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेनं भटक्या कुत्र्यांचा प्रभावी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा : मनुष्य आणि प्राण्यांमधील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या दहशतीमुळे दीड वर्षात 9 जणांचा बळी गेला आहे. याचसोबत आता नाशिक शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येनं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गेल्या 6 महिन्यांत नाशिक शहरात तब्बल 7 हजार तर संपूर्ण जिल्ह्यात 43 हजार 900 लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची माहिती आहे. त्यापैकी तिघांना रेबीजचा प्रादुर्भाव होऊन जीव गमवावा लागला आहे. नाशिक शहर असो किंवा ग्रामीण भाग, रस्त्यांवर कुत्र्यांच्या झुंडी वारंवार दिसतात.
कुत्र्यांना हद्दीबाहेर नेऊन सोडलं जातं : महानगरपालिकेकडून भटक्या कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण करण्याऐवजी त्यांना महानगरपालिका हद्दीबाहेर सोडलं जात असल्याचं दिसून येत आहे. मात्र, त्या ठिकाणी ही कुत्री पुन्हा उपद्रव माजवत असल्यानं तेथील रहिवाशी देखील दहशतीखाली आहेत.
आरोग्य विभागानं काय सांगितलं? : शासनाकडून नाशिक शहर भागात लस मोफत दिली जाते. नाशिक महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये श्वानदंशावरील लस विनामूल्य उपलब्ध आहे. तसंच, ग्रामीण भागातील नागरिकांना श्वानदंशावरील लस ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालय तसंच जिल्हा रुग्णालयात मोफत पुरवली जाते. आरोग्य विभागानं याबाबत स्पष्ट केलं आहे की, लसीचा साठा पुरेसा असून तो आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून दिला जात आहे.
गावकरी दहशतीत, कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी : नाशिक महानगरपालिका मोकाट कुत्र्यांना धरून शहराच्या हद्दीबाहेर, विशेषतः महामार्गावर नेऊन सोडते. मात्र, या कुत्र्यांमुळे शहराजवळील गावांमध्ये त्यांची संख्या वाढली आहे. अनेकदा या कुत्र्यांकडून हल्ला होतो. त्यामुळे गावातील लोक दहशतीत आहेत. यामुळे, वाडीवरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते भगवान मधे यांनी महानगरपालिकेला विनंती केली आहे की, रात्रीच्या अंधारात कुत्रे हद्दीबाहेर सोडू नयेत. असं झाल्यास भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणं शक्य होईल आणि नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल.
नाशिक महापालिकेचं दुर्लक्ष? : श्वानदंश हा गंभीर विषय असून यामागे नाशिक महानगरपालिकेची जबाबदारी दिसून येते. महानगरपालिकेला भटक्या कुत्र्यांचं लसीकरण आणि निर्बीजीकरण करण्यासाठी आवश्यक निधी मिळतो. पण संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी या कामात दुर्लक्ष करत असल्याचं दिसून येत आहे. वर्षातून फक्त एक-दोन महिनेच भटक्या कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण केलं जातं. अशा स्थितीत मोकाट कुत्र्यांची संख्या अटोक्यात येत नाही. ती दिवसेंदिवस वाढत आहे.
कुत्र्यांमधील आक्रमकपणा कमी करता येतो : प्राणीप्रेमी शरण्य शेट्टी यांच्या मते, लसीकरण आणि निर्बीजीकरण केल्यानंतर कुत्र्यांमधील सुमारे 50 टक्के आक्रमकपणा कमी होतो आणि ते शांत होतात. लसीकरणामुळे नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल आणि श्वानदंशाचा धोका कमी करता येईल. महानगरपालिकेनं यासाठी तत्परतेनं आणि परिणामकारकपणे कार्यवाही करावी, अशी मागणी व्यक्त केली जात आहे.
नाशिक शहर आणि जिल्ह्यात मागील 6 महिन्यांत प्राण्यांच्या दंशाचे गंभीर प्रकार वाढले आहेत. या कालावधीत जिल्ह्यातील विविध प्राण्यांच्या दंशाच्या घटनांची नोंद खालीलप्रमाणे...
- श्वानदंशाची एकूण 43,900 प्रकरणं
- सर्पदंशाची 596 प्रकरणं
- शहरात मांजरं चावल्याच्या 917 घटना
- जिल्ह्यात माकड चावल्याची 90 प्रकरणं
वेळोवेळी उपाययोजन करण्यात येतात : नाशिक शहरात भटक्या श्वानांची संख्या वाढू नये यासाठी वेळोवेळी विविध भागांमध्ये श्वानांचं निर्बीजीकरण तसंच लसीकरण केलं जातं. ज्या परिसरातून श्वानांना पकडलं जातं, त्याच ठिकाणी निर्बीजीकरणानंतर त्यांना परत सोडण्यात येतं. नाशिक महानगरपालिकेमार्फत कोणत्याही श्वानाला शहराच्या बाहेर नेऊन सोडलं जात नाही, असं स्पष्टीकरण महानगरपालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रमोद सोनवणे यांनी दिलं. सध्या या कामासाठी एक पथक कार्यरत असून त्यामध्ये 4 कर्मचारी आहेत. भविष्यात पथकाची संख्या वाढवण्याचा विचार असून यासंदर्भात नियोजन सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
