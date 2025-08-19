मुंबई : मराठा साम्राज्याच्या वैभवशाली इतिहासाचं प्रतीक असलेली सरदार रघुजी राजे भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार अखेर महाराष्ट्रात परत आली आहे. लंडनमध्ये झालेल्या लिलावातून महाराष्ट्र सरकारनं ही तलवार मिळवली असून, तिचं लोकार्पण ‘सेना साहेब सुभा पराक्रम दर्शन’ या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडलं. या प्रसंगी मराठा साम्राज्याचा पराक्रम, नागपूरकर भोसले घराण्याचा ऐतिहासिक ठसा आणि युवापिढीपर्यंत पोहोचवायचा वारसा यावर मान्यवरांनी भाष्य केलं. हा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालयं संचालनालय आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या वतीनं मुंबईतील पु. ल. देशपांडे कला अकादमीत आयोजित करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, "मराठा साम्राज्याचं प्रतीक असलेली ही तलवार आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात परत आलेली आहे. ही अत्यंत गर्वाची गोष्ट आहे." त्यांनी पुढे नागपूरकर भोसले घराण्याच्या समृद्ध इतिहासाचा उल्लेख करत सांगितलं की, "छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या प्रकारे स्वराज्याची रचना केली, त्या स्वराज्याला अधिक समृद्ध करणारे सरदार म्हणजेच रघुजी राजे भोसले होते. हा गौरवशाली इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एका निमित्ताची गरज असते. ते निमित्त म्हणजे गौरवशाली इतिहास सांगणारी ही ऐतिहासिक तलवार आहे." य वेळी सरदार रघुजी राजे भोसले यांचे वंशज मुधोजी राजे भोसले यांनी महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले. हा ऐतिहासिक वारसा परत आणल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
सरदार रघुजी राजे भोसले यांच्या पराक्रमामुळे नागपूरसह त्यांच्या साम्राज्यातील प्रदेश मुघलांच्या अधिपत्याखाली कधीच गेला नाही. त्यांच्या शौर्याची आणि इतिहासाची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र सरकारनं तीन दिवसांत तलवार मिळवली : सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी सांगितलं की, "तलवारीच्या लिलावाची माहिती मिळाल्यानंतर अवघ्या 3 दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ती महाराष्ट्रात परत आणण्यात यश आलं. नागपूरकर भोसले घराण्याचे संस्थापक आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील महत्त्वाचे सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार राज्य सरकारनं लंडनमध्ये झालेल्या लिलावात मिळवली." या तलवारीचा ताबा सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी सकाळी विमानतळ प्राधिकरणाकडून घेतला. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विमानतळावरील पुतळ्याला अभिवादन करून ही तलवार पु. ल. देशपांडे कला अकादमीत आणण्यात आली.
सर्वसामान्यांना तलवार पाहता येणार : सरदार रघुजी भोसले यांच्या ऐतिहासिक तलवारीसोबत 12 वारसा मानांकित गडकिल्ल्यांच्या माहितीचे प्रदर्शन 19 ते 25 ऑगस्टदरम्यान आयोजित करण्यात आलं आहे. हे प्रदर्शन पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या कला दालनात दररोज सकाळी 11 ते सायंकाळी 7 या वेळेत सुरू राहील. प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य असून, ऐतिहासिक वारशाची माहिती तरुण पिढीपर्यंत पोहोचावी, हा उद्देश असल्याचं पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयातर्फे सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं तलवारीचा लिलाव जिंकला : महाराष्ट्र सरकारनं ऐतिहासिक दस्तऐवज असलेली सरदार रघुजी भोसले यांची तलवार लंडनमधील लिलावातून प्राप्त करण्यामध्ये मोठं यश मिळवलं. या तलवारीचा लिलाव होणार असल्याची माहिती 28 एप्रिल 2025 रोजी मिळाल्यानंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी तातडीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर तलवार शासनाच्या ताब्यात यावी यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया आणि नियोजन सुरू करण्यात आलं. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्री शेलार यांनी भारत सरकारच्या दूतावासाशी संपर्क साधून समन्वयासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. तत्काळ एक अधिकृत मध्यस्थ नेमून सरकारनं लिलावात सहभाग घेतला. तो लिलाव यशस्वीरीत्या जिंकला. लिलाव जिंकल्यानंतर संबंधित मध्यस्थाला लंडनमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार यांनी ही ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात घेतली.
तलवारीचं ऐतिहासिक महत्त्व : रघुजी भोसले प्रथम हे नागपूरकर भोसले घराण्याचे संस्थापक आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या काळातील मराठा सैन्यातील एक महत्त्वाचे सरदार होते. रघुजी भोसले यांचे शौर्य आणि युद्धनीती यावर प्रसन्न होऊन छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांना ‘सेना साहिब सुभा’ ही पदवी दिली होती. रघुजी भोसले प्रथम यांनी 1745 आणि 1755 मध्ये बंगालच्या नवाबाविरुद्ध युद्धमोहिमांचं नेतृत्व करून मराठा साम्राज्याचा बंगाल, ओडिशापर्यंत विस्तार केला. याचबरोबर त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये चांदा, छत्तीसगड, संबळपूर याही प्रदेशांवर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. दक्षिण भारतातील कुड्डाप्पाचा नवाब, कर्नूलचा नवाब यांचाही पराभव करून दक्षिण भारतात आपला लष्करी आणि राजकीय दबदबा निर्माण केला. 18 व्या शतकातील एक अत्यंत धाडसी मराठा सेनानी म्हणून रघुजी भोसलेंकडे बघितलं जायचं. नागपूरकर भोसलेंच्या भौगोलिक सीमांमध्ये लोखंड, तांबे यांच्या खाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत्या. याचा वापर वस्तूंसोबतच शस्त्रं बनवण्यासाठीही केला जात असे. नागपूरकर भोसले घराण्यात राजशस्त्रे निर्मिती आणि सौंदर्य यांचा अजोड मिलाफ आहे.
तलवार लंडनमध्ये कशी गेली? : नागपूरकर भोसलेंची 1817 मध्ये सीताबर्डी येथे ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध लढाई झाली. या लढाईमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा विजय झाल्यावर कंपनीनं नागपूरकर भोसल्यांच्या खजिन्याची लूट केली. यामध्ये अनेक मौल्यवान वस्तू, दागिने तसेच शस्त्रांचाही समावेश होता. नागपूरचे संस्थान खालसा झाल्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीला वेळोवेळी नजराणे आणि भेटीही मिळाल्या होत्या. रघुजी भोसलेंची तलवार युद्धानंतरच्या लुटीमध्ये अथवा ब्रिटिशांना दिलेल्या भेटींमध्ये देशाबाहेर गेल्याची शक्यता आशिष शेलार यांनी वर्तवली.
हेही वाचा