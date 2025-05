ETV Bharat / state

अवकाळी पावसाचा कांद्याला फटका, नाफेडची कांदा खरेदी कधी शेतकऱ्यांचा सवाल - NASHIK ONION RATE

कांदा उत्पादक शेतकरी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 22, 2025 at 6:41 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 7:34 PM IST 2 Min Read

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड झाली आहे. त्यामुळं कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. त्यातच अवकाळी पावसाचा फटका कांद्याला बसल्यानं शेतकरी अडचणीत सापडला आहेत. अशात अद्याप नाफेड आणि एनसीसीएफनं कांदा खरेदीला सुरूवात केलेली नाही. नाफेडनं थेट बाजार समितीमधून कांद्याची खरेदी करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत : नाशिक बाजार समितीमध्ये कांद्याला सध्या 700 ते 900 रुपये प्रति क्विंटल असा निचांकी भाव मिळत आहे. या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळं शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. 2023-24 च्या हंगामात नाशिक जिल्ह्यात कांद्याची लागवड झाली होती. या हंगामात शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पादन मिळालं होतं. त्यामुळं यंदाच्या हंगामात देखील कांद्याला चांगला भाव मिळेल, या आशेनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड केली होती. सध्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी कांदा काढणी पूर्ण केली आहे. परंतु, कमी बाजारभावामुळं शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला आहे. त्यातच अवकाळी पावसाचा फटका कांद्याला बसत असल्यानं शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. केंद्र सरकारनं बफर स्टॉकसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत प्रत्येकी दीड लाख टन म्हणजे एकूण तीन लाख टन कांदा खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे, मात्र, ही खरेदी अद्याप सुरू न झाल्यानं शेतकरी चिंतेत आहे. प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

