साहेब पुरात सारं वाहून गेलं! शेतकऱ्याचं जगणं मुश्किल झालं...; शेतकरी महिलांचा आक्रोश - UNSEASONAL RAIN UPDATE

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 28, 2025 at 8:20 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 8:54 PM IST 2 Min Read

अहिल्यानगर : जिल्ह्यासह परिसरामध्ये मुसळधार अवकाळी पाऊस सुरू असून मे महिन्यात आत्तापर्यंत जवळपास २१५.७ मिमी इतका पाऊस झाला आहे. यामध्ये नगर शहर आणि तालुक्यात आतापर्यंत २९१.९ मिमी इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. अवकाळी पावसामुळं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशातच नगर तालुक्यातील 'खडकी' आणि 'वाळकी' गावामध्ये मंगळवारी दुपारी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यानं, खडकी परिसरातून जाणाऱ्या दोन्ही नद्यांना मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक झाली. यामुळं खडकी गावासह वाळकी येथे नदी पात्राजवळील घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं. पुराच्या पाण्यात वाहून गेला संसार : अचानक घरात पाणी शिरल्यानं ग्रामस्थांचे मोठे हाल झाले. घरात महिला आणि लहान मुले होती तर घरच्या शेजारील गोठ्यात जनावरे, शेळ्या आणि कोंबड्या होत्या. पुराचे पाणी घरात आणि गोठ्यात शिरल्याने माणसांसह प्राण्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. घरात वर्षभर साठवून ठेवलेल्या धान्यासह सर्वच संसार या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मंगळवारी रात्रभर गावातील इतर ठिकाणी या कुटुंबांना राहावं लागलं. घरातील सर्वच वस्तू पाण्यात गेल्यानं आज खाण्या-पिण्याचे देखील हाल झाले आहेत. त्यामुळं या कुटुंबांनी सरकारकडं तातडीनं मदतीसाठी हाक दिली आहे. प्रतिक्रिया देताना महिला शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

