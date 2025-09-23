माथेरानमध्ये घोड्यांना अज्ञात आजाराची लागण, रोगाचं कारण अस्पष्ट; अश्वपालकांच्या चिंतेत भर
माथेरान येथे घोड्यांना अज्ञात आजारानं ग्रासलं आहे. घोड्यांच्या या आजारामुळे माथेरानच्या पर्यटन क्षेत्रावर संकट ओढवलं आहे. अशा स्थितीत अश्वपालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
रायगड : जिल्ह्यातील माथेरान हे थंड हवेचं आणि वाहनमुक्त पर्यटनस्थळ म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहे. घोडा हे येथील प्रवासाचं प्रमुख साधन आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून माथेरानमधील घोड्यांना डोळ्यांच्या एका अज्ञात आजारानं ग्रासलं आहे. या आजारामुळे घोड्यांच्या दृष्टीवर गंभीर परिणाम होत असून, अश्वपालकांचं दैनंदिन जीवन आणि उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे घोड्यांच्या आरोग्याची तातडीनं तपासणी आणि उपचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
घोड्यांना आजाराची कोणती लक्षणं? : गेल्या वीस दिवसांपासून माथेरानमधील घोड्यांना डोळ्यांशी संबंधित आजाराची लागण झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. सुरुवातीला घोड्यांच्या डोळ्यांना सूज येणं, डोळ्यांचा रंग बदलणं, सतत पाणी येणं यांसारखी लक्षणं दिसू लागली. नंतर हळूहळू दृष्टी कमी होऊ लागल्यानं अनेक घोड्यांचे हाल झाले आहेत. आतापर्यंत तब्बल 11 घोड्यांना या आजाराची लागण झाली असून, त्यातील दोन घोड्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.
घोड्यावर रोजी-रोटी अवलंबून : खरं तर, माथेरानमधील घोडा हा केवळ प्राणी नाही, तर येथील लोकांसाठी रोजीरोटीचं मुख्य साधन आहे. या भागातील शेकडो अश्वपालक पर्यटनावर अवलंबून आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह घोड्यांवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे या आजारामुळे केवळ घोड्यांचंच नव्हे तर अश्वपालकांचंही जीवन संकटात सापडलं आहे.
आजाराचं नेमकं कारण स्पष्ट नाही : अश्वपालकांनी शासनाच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे वारंवार धाव घेतली. पण अद्याप या आजाराचं नेमकं कारण व स्वरूप स्पष्ट झालेलं नाही. योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे अश्वपालकांना खासगी डॉक्टरांकडे वळावं लागलं आहे. यामुळे स्थानिक पशुवैद्यकीय यंत्रणेवर प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. अश्वपालकांचं म्हणणं आहे की, शासनानं या आजारावर तातडीनं शास्त्रीय संशोधन करून नेमका आजार कोणता आहे, तो कशामुळे पसरतोय आणि त्यावर प्रभावी उपचार काय असू शकतात? हे स्पष्ट करावं. अन्यथा माथेरानचं संपूर्ण अर्थकारण कोलमडून पडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या गंभीर समस्येवर त्वरित लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
माथेरानच्या पर्यटन क्षेत्रावर संकट : माथेरान हे वाहनमुक्त हिलस्टेशन असल्यामुळे येथे पर्यटनासाठी घोडे हा मुख्य आधार आहे. पर्यटकांच्या प्रवासाची सोय आणि सामान वाहून नेण्याचं काम घोड्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे घोड्यांना लागलेला हा अज्ञात डोळ्यांचा आजार केवळ प्राण्यांचा प्रश्न नाही, तर माथेरानच्या पर्यटन क्षेत्रावर थेट संकट आहे. सध्या अश्वपालक भीतीच्या छायेत दिवस घालवत आहेत. त्यांनी जाहीरपणे मागणी केली आहे की, शासनानं तातडीने या आजाराकडे लक्ष देऊन योग्य उपचार उपलब्ध करावेत, नाहीतर माथेरानच्या लोकांचं जीवन आणि त्यांच्या रोजीरोटीचा स्रोत उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण होईल.
