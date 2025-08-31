सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओटवणे गावाला नव्याची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. ओटवणे इथल्या या आगळ्यावेगळ्या 'नव्या'चा अर्थात सामूहिक भात कापणीचा शुभारंभ रविवारी सकाळी पारंपारिक पद्धतीनं करण्यात आला. आंब्याची पानं, गंध, हळद, पिंजर या नव्याला लावून हे नवे तोरणाच्या स्वरूपात आकर्षक सजवून घराच्या उंबरठ्यावर लावण्यात आलं. यानिमित्त गावातील प्रत्येक घराच्या उंबरठ्यावर या नव्याच्या तोरणाचा साज सजलेला होता.
ओटवणे गावाला ऐतिहासिक परंपरा : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील ओटवणे गावाला ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. हे गाव निसर्गाच्या सान्निध्यात असून मोठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित अशा गावात नव्याद्वारे निसर्गासह ग्राम देवतेला गाऱ्हाणं घालण्याची प्रथा आहे. दरवर्षी पूर्व नक्षत्रात गणेश चतुर्थीत नवे साजरे करण्याची प्रथा आहे. श्रावणानंतर शेतपीक बहरात येऊन सर्वत्र हिरवीगार शेती दृष्टीस पडते. शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं हा सुगीचा काळ असून शेतात काबाडकष्ट करून पिकविलेलं धान्य पदरी पाडण्यासाठी नवे केले जाते. सकाळीच कुळघराकडं दवंडी देण्यात आली. त्यानंतर कुळ घराकडं ग्रामस्थ जमा झाल्यानंतर सर्वजण सवाद्य नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी आंबेडकरनगर नजीक गेले.
शेतकऱ्याची पदरी पीक पडू दे असं गाऱ्हाण : नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी सर्वजण आल्यानंतर पुरोहिताच्या मंत्रोच्चारात भात पिकाची विधिवत पूजा करण्यात आली. त्यानंतर ढोलांच्या गजरात हातातोंडाशी आलेल्या भातपिकाच्या संवर्धनासाठी आणि सदरचं भरघोस पीक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडू दे असं गाऱ्हाणं घालण्यात आलं. यावेळी भात कापणी करून कापलेलं नवं कापडात लपेटून ग्रामस्थ पुन्हा सवाद्य कुळ घराकडं सवाद्य निघाले. यानंतर हे नवे घेऊन ग्रामस्थ आपल्या घरी मार्गस्थ झाले. नवे घरी आणल्यानंतर त्याची उंबरठ्यावर पूजा करूनच घरात आणण्यात आले. या नव्याची परंपरा ओटवणं गावाला लाभली आहे.
