अमरावती : आपापल्या घरातले मातीचे बैल आणा. ज्यांचे बैल सुंदर सजवलेले असतील, त्यांना बक्षीस अशी स्पर्धा अनेक शाळांमध्ये पोळा सणानिमित्त घेतली जाते. मात्र शाळेत चक्क छान सजलेले खरे बैल आले तर? ही कल्पनाच भारी! ही कल्पना अमरावती लगत असणाऱ्या कठोरा गावातील एडिफाय शाळेत वास्तवात आली. शाळेत चक्क बैल आले. यानंतर विद्यार्थ्यांनी स्वाभाविकपणे धमाल आणि मस्ती केली.
बैलांना पुरणाच्या पोळीचा नैवेद्य : शाळेच्या बाजूला असणाऱ्या कठोरा गावातील शेतकरी धीरज काळबांडे यांनी शाळेतील शिक्षकांनी मांडलेल्या कल्पनेप्रमाणं आपली बैलजोडी आनंदानं शाळेत आणली. शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर पोळासणानिमित्त खास कार्यक्रमाचं आयोजन शाळेनं केलं होत. या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक वेशभूषा केली होती. यावेळी विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर बैल जोडीची पूजा केली. यानंतर या बैलांना शाळेच्या मैदानात आणलं. यावेळी शाळेच्या वतीनं शिक्षकांनी बैलांची पूजा करून त्यांना पुरण पोळीचा नैवेद्य भरवला.
विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि भीती : याआधी बैल कोणी पाहिला? हात वर करा, असं शिक्षकांनी विचारताच मैदानावर जमलेल्या मोजक्याच विद्यार्थ्यांनी हात वर केला. यावेळी बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी बैल पहिल्यांदाच पाहिल्याचं सांगितलं. "प्रत्येक विद्यार्थ्याला बैलाला स्पर्श करण्याची संधी दिली जाणार आहे. यासाठी चला रांग लावा," अशी सूचना शिक्षकांनी देताच काही निरागस चेहऱ्यांवर आनंद तर काहींच्या चेहऱ्यांवर भीती जाणवत होती. काहींनी बैलांजवळ जाण्यासाठी छान उत्साह दाखवला. तर काही जण चक्क दूर पळून रडू लागले. एकूणच हा आगळा वेगळा सोहळा म्हणजे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी धमाल ठरला.
उपक्रमाचा असा उद्देश :
- विद्यार्थ्यांना पोळा हा सण नेमका काय आहे? हे कळावं.
- शेतीचं महत्त्व आणि शेतात बैलांची भूमिका विद्यार्थ्यांना कळावी.
- यावेळी बैलांचं महत्त्व काय? याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली.
- पोळ्याच्या सणाचं महत्त्व आणि आपल्या संस्कृतीची माहिती विद्यार्थ्यांना पुस्तकांपलीकडच्या जगात प्रत्यक्षात कळावी.
विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया :
"मी मूळची बिहारची आहे. वडील खासगी कंपनीत कामाला आल्यानं आधी गुजरात आणि आता महाराष्ट्रात अमरावतीत या शाळेत शिकते. पोळा हा सण बिहारमध्ये नाही. मात्र आज महाराष्ट्रात पोळा सण साजरा होण्याचा उद्देश कळला. शाळेत प्रत्यक्ष बैल आणलेत. खरच हा सण महत्वाचा आहे. आज पहिल्यांदा हा सण शाळेत साजरा करायला मिळाला," अशी भावना परिणीती सिंग या विद्यार्थीनीनं व्यक्त केली.
"मी आज पहिल्यांदा पोळा हा सण साजरा करतेय. आज बैलांना मोरपंखांनी छान सजवून शाळेत आणलं. मी पहिल्यांदा बैलांना हात लावला खूप आनंद झाला," असं स्वामीनी रेचे हिनं सांगितलं.
"आमच्या घरी मातीचेच बैल आणतात. मात्र शाळेत खरे बैल आले आहेत. आपल्यासाठी जे रोज शेतात राबतात, आपल्या अन्नाची सोय लावतात. त्या बैलांचा सण साजरा करताना आनंद होतोय," अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थिनी प्रयोध्या तसर हिनं दिली.
शेतकरी बैल मालकालाही आनंद : "पोळ्यानिमित्त आपला बैल असा शाळेत विद्यार्थ्यांना दाखवण्याचा हा पहिलाच प्रसंग. या शाळेत सर्व विद्यार्थी अमरावती शहरातून येतात. खरं तर शहरातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आज पहिल्यांदाच बैल पाहिला हे मोठं आश्चर्य! विद्यार्थ्यांबरोबर साजरा होणारा पोळा खरच अविस्मरणीय राहणार" असं शाळेत बैलजोडी आणणारे बैल मालक धीरज काळबांडे यांनी सांगितलं.
