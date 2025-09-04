छत्रपती संभाजीनगर - उत्सव साजरा करताना अनेकजण बडेजाव करताना दिसतात. मात्र, गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखविणारा उपक्रम राबवला. त्यांनी सरकारी निवासस्थानात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना 3 सप्टेंबरला निमंत्रित केलं. त्यांना स्वतःच्या हातानं भोजन वाढत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत.
शेतकरी कुटुंबीयांना दिलं भोजन- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी गणेश उत्सवानिमित्त त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी अनोखा उपक्रम राबवला. जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधील 50 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना गणेशोत्सवाच्या सोहळ्यात सायंकाळच्या आरतीसाठी निमंत्रित केलं. भोजन करत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या हातानं भोजन वाढत त्यांची चौकशी केली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणीत आणि शेती व्यवसायात येणाऱ्या समस्या जाणून घेतल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. मात्र, काही गोष्टी जाणून घेऊन आणखी काही मदत करता येईल का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी साकडे- गणपती बाप्पाकडं प्रत्येकजण मनोकामना मागत असतात. मात्र, स्वतःसाठी मागितलं तर इच्छा पूर्ण होत नाही इतरांसाठी मागितले तर पूर्ण होते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांसाठी देवाला साकडे घातल्याचं जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितलं. यंदा पाऊस चांगला झाला आहे. शेतकऱ्यांचं पीक चांगलं येऊ दे. त्यांच्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळू दे. राज्याची आणि देशाची प्रगती होऊ दे, अशी मनोकामना केल्याचं जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितलं. दरवर्षी गणेशोत्सवात वेगवगेळे उपक्रम आम्ही राबवतो. मागील वर्षी अनाथ निराधार मुलांना बोलावून त्यांच्यासोबत सण साजरा केला होता. यावेळी शेतकरी कुटुंबीयांना बोलावून समस्या जाणून घेतल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमात केले भजन सादर- जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी गणेशोत्सवाचं आयोजन केलं. सर्वजाती धर्माच्या लोकांना एकत्र आणून सामाजिक सलोखा राखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं स्वामी यांनी यावेळी सांगितलं. दहा दिवस विविध सामाजिक कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. कुठे प्रबोधन तर कुठे सामाजिक संदेश यानिमित्तानं दिले जात आहेत. त्यात जिल्हाधिकारी निवासस्थानी भजन कीर्तनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी स्वतः भजन सादर करुन सर्वांना सुखद धक्का दिला. विशेष म्हणजे दिलीप स्वामी आजारी असून दुपारी त्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं सलाईन घेतलं होतं. असा अवस्थेत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून भजन गायल्यानं त्यांच्या कृतीचं यावेळी उपस्थितांनी कौतुक केलं.
