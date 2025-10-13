ETV Bharat / state

हॅपी बर्थडे खड्डे! प्रशासनाविरोधात कोल्हापूरकर आक्रमक; अनोख्या आंदोलनाची सर्वत्र चर्चा

कोल्हापुरातील खड्डेमय रस्त्यांवर शाहू सेनेने ‘हॅपी बर्थडे खड्डे’ आंदोलन करून प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला.

khadda andolan Kolhapur
खड्ड्यांचा बर्थडे करताना शाहू सेना (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळं कोल्हापूरकर अक्षरशः वैतागले आहेत. याच कोल्हापुरातील खड्डेमय रस्त्यांच्या परिस्थिती विरोधात शाहू सेनेकडून अनोख्या पद्धतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला. ‘हॅपी बर्थडे खड्डे’ असे हे आंदोलन कोल्हापुरात कोल्हापूरकरांच्या उपस्थितीत राबवण्यात आले. या आंदोलनात शहरातील विविध ठिकाणी असणाऱ्या खड्ड्यांचा निषेध करत खड्ड्यांभोवती रांगोळी काढून, केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. या आंदोलनाद्वारे महापालिकेच्या प्रशासनाचा कठोर शब्दांत निषेध करण्यात आला. खड्ड्यांमुळं नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्यात होणारा रोजचा त्रास आणि वाहनांचं नुकसान यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.

रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट : कोल्हापुरातील शाहू सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शुभम शिरहट्टी यांनी स्पष्ट केलं की, "महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही रस्त्यांवरील खड्डे योग्य प्रकारे भरले जात नाहीत. अधिकाऱ्यांचे शहरातील खराब रस्त्यांकडे आणि लोकांना होणाऱ्या त्रासाकडं लक्ष नाही. त्यामुळंच कोल्हापुरात नागरिकांच्या आरोग्याचे आणि वाहनांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. खड्डेमय रस्त्यांमुळं शहराची बदनामी वाढत आहे. येत्या काही दिवसात कायद्यानुसार योग्य कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करावे लागेल." अशी भूमिका असल्याचं देखील शिरहट्टी यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना शाहू सेना अध्यक्ष शुभम शिरहट्टी (ETV Bharat Reporter)



कितीतरी वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं आंदोलन : मागील तीन वर्षांतही शाहू सेनेकडून खड्ड्यांविरोधात विविध उपक्रम राबविले गेले होते, ज्यात 100 जीवघेण्या खड्ड्यांची छायाचित्रे प्रदर्शनात ठेवणे, खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करणे आणि निदर्शने करणे यांचा समावेश होता. तरीही प्रशासनाने आवश्यक असणारी रस्त्यांची कामे करण्याऐवजी संदिग्धपणे हातावर हात ठेवला. त्यामुळंच आता वर्षानुवर्षे रस्त्यावर असणाऱ्या खड्ड्यांचा वाढदिवस साजरा करून प्रशासनाचा निषेध नोंदवण्यात आला. या आंदोलनात शाहू सेनेचे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ते आणि स्थानिक लोक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.


अनेक राबवले प्रकल्प : कोल्हापूर महापालिकेने रस्ते दुरुस्तीसाठी कोट्यावधी रुपयांची कामे केली आहेत. अनेक प्रकल्प राबवले आहेत. तरीही कोल्हापूरकरांची खराब रस्त्यांच्या प्रश्नातून सुटका होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. त्यामुळं नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप वाढत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि महापालिक प्रशासनाने खड्ड्यांविषयी त्वरित आणि ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी यावेळी जोर धरत आहे.



प्रशासनाची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या गलथान कारभाराचा निषेध म्हणून उपनगर कृती समितीच्या वतीनं नवीन वाशिनाका येथे प्रशासनाची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. यावेळी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. माजी नगरसेवक ॲड. अमोल माने यांनी “अधिकाऱ्यांनी वेळेवर जागे व्हावे, अन्यथा त्यांना पळता भुई थोडी करू” असा इशारा दिलाय. या आंदोलनात ॲड. अमोल माने, सुहास आजगेकर, जयदीप सरवदे, विनोद जाधव, सनी वनारसे, प्रदीप (बंटी) पाटील, दादा माने, विकास जाधव, मिरजकर आदी उपस्थित होते.



प्रशासनाची जबाबदारी : कोल्हापूर शहरात मुंबई आणि पुण्याप्रमाणे प्रशासक राज्य असल्यामुळं ठराविक कामकाज पूर्ण करण्यासाठी अधिकार आणि संसाधनांची कमतरता असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. मात्र नागरिकांना होणारा खड्ड्यांचा त्रास संपवून सुरक्षित रस्ते देणे, ही प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळं लवकरात लवकर कोल्हापुरातील रस्ते सुस्थितीत करण्याचा प्रयत्न करू, असं कोल्हापूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान कोल्हापूरकरांनी केलेल्या या आंदोलनांमुळं कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या खराब परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामुळं महापालिकेची प्रशासन यंत्रणा जागे होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

हेही वाचा -

  1. नागपुरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस आक्रमक, जीपीएस लोकेशनसह खड्ड्यांच्या फोटोचे भरवले प्रदर्शन
  2. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी ‘इकोफिक्स’चा पहिल्यांदाच वापर
  3. मुंबई-गोवा महामार्गावर पुन्हा खड्डे, प्रवाशांचे अतोनात हाल

For All Latest Updates

TAGGED:

HAPPY BIRTHDAY KHADDE PROTESTहॅपी बर्थडे खड्डे आंदोलनSHAHU SENA KOLHAPURखड्ड्यांविरोधात आंदोलनSHAHU SENA PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.