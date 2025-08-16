शिर्डी : 'गोविंदा रे गोपाळा'च्या जयघोषात आज दिवसभर राज्यभरात गोकुळाष्टमीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात पाहायला मिळतोय. दरम्यान, गोकुळाष्टमीनिमित्त चेतन परदेशी आणि भाग्यश्री परदेशी या बहीण-भावाकडून आपल्या पहिल्या पगारातून साईबाबांच्या चरणी सोन्याचा त्रिशूल अर्पण केलाय. या त्रिशूलाचं वजन आणि किंमत मात्र या साईभक्तांनी गुप्त ठेवलीय.
एकाचवेळी यश संपादन : नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथील चेतन परदेशी आणि भाग्यश्री परदेशी या दोन्ही भावंडांनी एकाचवेळी यश संपादन केलं. या स्पर्धा परीक्षेतून ते अन्न सुरक्षा अधिकारी या पदावर सरकारी सेवेत रुजू झाले. त्यामुळं कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरला. एकाच घरातील दोन्ही भावंडांनी एकाच वेळी अन्न सुरक्षा अधिकारी होऊन सरकारी सेवेची वाटचाल सुरू केलीय. चेतन परदेशी यांची नियुक्ती नाशिक जिल्ह्यात तर भाग्यश्री परदेशी यांची नियुक्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालीय.
सोन्याचा त्रिशूल साईबाबांच्या चरणी अर्पण : सरकारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिल्या पगारातून साईंच्या चरणी काहीतरी खास अर्पण करण्याची इच्छा या दोघांची होती. सध्या श्रावण महिना सुरू असून गोकुळाष्टमीच्या दिवशी हा संकल्प पूर्ण करण्याचं त्यांनी ठरवलं. त्यानुसार त्यांनी अत्यंत सुंदर व नक्षीकामानं सजवलेला सोन्याचा त्रिशूल साईबाबांच्या चरणी अर्पण केला. या त्रिशूलाच्या चारही बाजूंनी ॐ साई राम अशी अक्षरं कोरलेली असून भक्ती व सौंदर्याचा सुंदर संगम साधलाय. मात्र त्रिशूलाचं वजन व किंमत गुप्त ठेवण्यात आलीय.
पुढील वाटचालीस साईबाबा संस्थानकडून शुभेच्छा! : गोकुळाष्टमीनिमित्त परदेशी कुटुंबीय शिर्डीत दाखल झालं होतं. चेतन परदेशी व भाग्यश्री परदेशी यांनी आई-वडिलांसह साईबाबांच्या दुपारच्या माध्याह्न आरतीला हजेरी लावली. यावेळी कुटुंबीयांनी साई समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. तसंच भावंडांच्या पुढील वाटचालीस साईबाबा संस्थानच्या वतीनं शुभेच्छा देण्यात आल्या. सोन्याचा त्रिशूल संस्थानच्या अधिकाऱ्यांकडे सूपुर्द करण्यात आला. त्यानंतर परदेशी कुटुंबीयांचा संस्थानच्या वतीनं सत्कारही करण्यात आला.
गोकुळाष्टमीच्या मंगलक्षणी अनोखी देणगी : दरम्यान, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि यशाच्या शिखरावर पोहोचूनही श्रद्धेची गाठ न सुटणे हेच या बहीण-भावाच्या देणगीतून दिसतं. गोकुळाष्टमीच्या मंगलक्षणी केलेली ही अनोखी देणगी सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरलीय. कारण त्रिशूलाच्या किंमत आणि वजनापेक्षा या भावंडांची श्रद्धा आणि देणगी देण्याची इच्छाशक्तीच अधिक मोलाची आहे.
