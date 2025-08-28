ETV Bharat / state

चार मुख असलेली गणरायाची अनोखी मूर्ती; ब्रह्मदेवानं स्थापना केलेल्या 'नवगण राजुरी'ची पौराणिक कथा - GANESH UTSAV 2025

नवगण राजुरीत मंदिरांमध्ये पाच आणि गावाच्या चार वेशींवर मिळून एकूण नऊ गणपती आहेत. याची स्थापना ब्रह्मदेवानं केल्याची आख्यायिका आहे. त्यामुळं याला 'नवगण राजुरी' असं म्हणतात.

नवगण राजुरीतील गणरायाची अनोखी मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 4:42 PM IST

बीड : बीडचं 'नवगण राजुरी' हे गाव नऊ गणपतींसाठी प्रसिद्ध आहे. चार मुख असलेली गणरायाची दुर्मीळ मूर्ती नवगण राजुरी इथं आहे. समोर महामंगलेश्वर, मागच्या बाजूला शेषाद्रीदिष्टीत, उजव्या बाजूला मयुरेश्वर आणि डाव्याबाजूला उत्तिष्ठ गणपती आहे. या गणेशाच्या भव्य मूर्ती पुढं एक लहान आकाराची गणेश मूर्ती आहे. मंदिरात पाच आणि गावाच्या चार वेशीवर चार गणपती आहेत. त्यामुळं या स्थानाला 'नवगण राजुरी' म्हणतात. ब्रह्मदेवानं स्वतः या नवगणांची स्थापना केल्याची आख्यायिका आहे, अशी माहिती पुजारी यांनी दिली. या श्री गणेशाचं महत्त्व आणि वैशिष्ट्य जाणून घेऊयात...

ब्रह्मदेवानं केली गणरायाची स्थापना : राजुरी गावाच्या सीमेवर चारही दिशांना चार गणेश मूर्तींची स्थापना ब्रह्मदेवानं केली असून गावातील मुख्य मंदिरात पाच गणेश मूर्तीची स्थापना केली आहे. मंदिरात पाच आणि गावाच्या चार वेशीवर चार गणपती आहेत. त्यामुळं या स्थानाला 'नवगण राजुरी' म्हणतात. नवगण राजुरी इथं प्रभू रामचंद्रानं आराधना केल्याचं जाणकार सांगतात.

नवसाला पावणारा गणपती म्हणून ख्याती : "गणेश विजय ग्रंथामध्ये या नवगण गणपतीची स्थापना राजुरी इथं केली आहे असं सांगितलं आहे. गणरायासाठी बाळाजी विश्वनाथ पेशवे यांच्या सनदा आल्याचं प्रकरण आपण पाहिलं आहे. मोरया गोसावी यांच्या ग्रंथामध्ये छापील पत्र आपल्याला पहायला मिळतं. रामराव निंबाळकर जेव्हा बीडला सत्तेत होते. तेव्हा घोड्यावर बसून ते नवगणांच्या दर्शनासाठी येत होते. त्या काळातील राजुरी वेस आजही आपल्याला बीड शहरामध्ये पाहायला मिळते. या गणपतीला नऊ गण आहेत. त्याचबरोबर 9 रस आहेत. हा गणपती नवसाला पावणारा आहे," अशी माहिती पुजारी यांनी दिली.

राज्यातील असा एकमेव गणपती : "मी याच गावातील रहिवासी आहे. दररोज कोणतंही काम करण्याआधी गणेशाचं दर्शन घेतो. त्याशिवाय आम्ही कामाला जात नाही. महाराष्ट्रामध्ये असा एकमेव गणपती आहे, ज्याला चार मुख आहेत. तसंच हा गणपती नवराला पावणारा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे," अशी माहिती भाविक रामचंद्र बहिर यांनी दिली.

मराठवाड्यातील अष्टविनायकांपैकी एक नवगण राजुरी : "हे मंदिर पुरातन काळापासून आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जसं अष्टविनायक आहेत, तसं मराठवाड्यातील अष्ठविनायकांपैकी एक म्हणून नवगण राजूरी गणपतीची ख्याती आहे," अशी प्रतिक्रिया डॉ. अभिराज राजपुरे यांनी दिली.

