"चुकीचं काम करत नसल्यानं चिंता नाही"; नितीन गडकरी यांचं टीकाकारांना उत्तर

इथेनॉल धोरणामुळं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर टीका होत आहे. या सर्वांना गडकरी यांनी उत्तर दिलंय.

Union Minister Nitin Gadkari on ethanol petrol row
नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 9:20 PM IST

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यात आलं. त्यानंतर इथेनॉल इंडस्ट्री या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मुलांच्या नावे असल्याची ओरड समाज माध्यमांवर सुरू आहे. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, "मला कुणाच्या विरोधाची चिंता नाही." विरोधकांनीही नितीन गडकरी यांच्यावर टीका केली होती.

नागपुरात 'ऍग्रो व्हिजन' होणार : नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षी 'ऍग्रो व्हिजन' (कृषी प्रदर्शनी) नागपुरात भरवलं जात आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये ऍग्रो व्हिजनचे आयोजन केले जाणार असल्याने यासंदर्भातील माहिती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पत्रकार परिषदेत उपस्थित झाले होते, त्यावेळी त्यांना इथेनॉलच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला.

लॉबी सक्रिय आहे? : महत्त्वाचं म्हणजे, नितीन गडकरी यांनी कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वीच ऍग्रो व्हिजन व्यतिरिक्त प्रश्न विचारल्यास उत्तर देणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, न राहून एका पत्रकारानं या विषयाला हात घातला तेव्हा त्यावर नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिलं. देशात अनेक टेक्नॉलॉजी तुम्ही आणल्या. इथेनॉलची टेक्नॉलॉजी आपण आणली. त्याला अनेकजण विरोध करताना दिसत आहेत. यामागे कोणती लॉबी सक्रिय आहे? असा प्रश्न गडकरी यांना विचारण्यात आला होता.

सकारत्मक काम करू : "आपण विरोधाचा विचार करु नये, आज 350 ते 400 इथेनॉल फॅक्टरी कार्यरत आहेत. मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती झाल्यामुळे 45 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्याच्या खिशात गेलेत. 1200 रुपये क्विंटल मक्का होता..तोच मक्का 2800 रुपये झाला आहे. मक्याचे प्लेन्टेशन तिनपट झाले. ज्यांचा याला विरोध आहे ते मात्र वेगळ्या कारणानं विरोध करत असतात. मी तर काही बोलत नाही. मी जर यावर काही बोललो तर तुम्ही तेच छापाल. ऍग्रो व्हिजन कार्यक्रमाबद्दल छापणार नाही. मला कुणाच्या विरोधाची चिंता नाही. अपना रस्ता साफ है. सकारत्मक काम करू," असं स्पष्टीकरण नितीन गडकरी यांनी दिलं.

