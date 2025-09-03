नागपूर : शिवसेनाचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अंडरवर्ल्ड डॉन आणि माजी आमदार अरुण गवळी बुधवारी 18 वर्षांनंतर नागुरातील कारागृहच्या बाहेर जामीनावर पडला. सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केल्यानंतर अरुण गवळीची नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहातून सुटका करण्यात आली आहे.
मागील आवड्यात झाला होता जामीन मंजूर : हत्येच्या प्रकरणात अरुण गवळीला मागील आठवड्यात जामीन मंजूर झाला होता. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात अरुण गवळीला बुधवारी सकाळी कारागृहाच्या मागील गेटमधून गुप्तपणे बाहेर काढण्यात आलं. यानंतर थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर इथं आणण्यात आलं. इथून अरुण गवळी विमानानं मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाला.
18 वर्षानंतर जामीन मंजूर : शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणात गवळीला अटक झाली होती. 2012 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयानं अरुण गवळीला जन्मठेप आणि 17 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानंही शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, दीर्घकाळाच्या कारावासानंतर वय आणि आरोग्याच्या कारणास्तव गवळीनं सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठानं त्याची याचिका मंजूर केली.
'डॅडी' कारागृहाबाहेर पोलीस यंत्रणा अलर्ट : ‘डॅडी’ म्हणून ओळखला जाणारा अरुण गवळी मुंबईच्या गुन्हेगारी जगतातील मोठं नाव आहे. त्यानं राजकारणात प्रवेश करून विधानसभेत मजल मारली होती. त्यानं ‘अखिल भारतीय सेना’च्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर प्रभाव निर्माण केला होता. फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या अंतिम सुनावणीनंतरच त्याच्या राजकीय आणि सामाजिक भवितव्याचा फैसला होणार आहे. दरम्यान, गवळीच्या सुटकेनंतर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणाही अधिक सतर्क झाल्या आहेत.
