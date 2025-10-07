ब्रिटन पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी 'बीएमसी'च्या इमारतीवर 'युनियन जॅक'; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार स्वागत
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर हे दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येतायेत. पंतप्रधान पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून स्टारमर यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे.
मुंबई : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विशेष आमंत्रणाचा स्वीकार करून ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर हे दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर येतायेत. पंतप्रधान पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून स्टारमर यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्यापारचिंता पाहता हा दौरा भारत-ब्रिटन संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरेल अशी शक्यता आहे.
यानिमित्तानं मुंबईच्या ब्रिटिशकालीन इमारतींवर पुन्हा एकदा युनियन जॅक : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर यांच्या स्वागतासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीवर दोन्ही देशांचे झेंडे विद्युत रोषणाईत सजवण्यात आलेत. ९ डिसेंबर 1884 रोजी, तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या या इमारतीची पायाभरणी केली होती. या इमारतीसाठी दोन डिझाइन विचारात घेण्यात आल्या, एक फ्रेडरिक विल्यम स्टीव्हन्स यांनी बनवलेली 'गॉथिक डिझाइन' होती, तर दुसरी रॉबर्ट फेलोज चिशोल्म यांनी सादर केलेल्या 'इंडो-सारासेनिक डिझाइन'. शेवटी या दोन्ही डिझाइनचं मिश्रण करून साल 1893 मध्ये ऐतिहसिक वास्तू उभी राहिली.
ऐतिहासिक भेटीसाठी मुंबई सज्ज : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत असतील. गुरूवारी सकाळी मोदी हे ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांचं विमानतळावर स्वागत करतील. त्यानंतर दोन्ही देशांचे पंतप्रधान दुपारी बीकेसीतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये आयोजित 'सीईओ फोरम'ला उपस्थित राहतील. त्यानंतर दुपारी 3 वाजता ते सहाव्या ग्लोबल फिनटेक महोत्सवात सहभागी होऊन उपस्थितांना संबोधित करतील. या भेटीदरम्यान, दोन्ही नेते 'व्हिजन 2035' या उपक्रमात उभय देशांतील धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रगतीचा आढावा घेतील. ज्यात व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण, हवामान, ऊर्जा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून येत्या 10 वर्षांचा मार्गदर्शक आराखडा चर्चिला जाईल.
आर्थिक आणि व्यापार करारावर चर्चा : यानिमित्तानं दोन्ही देशांत काही महत्त्वाचे व्यापार करार होतील. भविष्यातील व्यापार संधींबाबत ते उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींबरोबर संवादही साधतील. यावेळी महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होईल. सहाव्या ग्लोबल फिनटेक महोत्सवात दोन्ही पंतप्रधानांचे सहभाग असेल. या महोत्सवात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा भविष्यासाठी कसा उपयोग होऊ शकतो, यावरही चर्चा होईल. यात 75 हून अधिक देशांतील 1 लाखांहून अधिक लोक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. यात सुमारे 7500 कंपन्या, 800 वक्ते, 400 प्रदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रातील 70 नियामक उपस्थित राहतील. सिंगापूर, जर्मनी, फ्रान्स आणि स्वित्झर्लंड येथील प्रसिद्ध नियामक संस्थांचा या महोत्सवात सहभाग आहे.
