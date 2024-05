ETV Bharat / state

उजनी धरणात बोट बुडाल्यानं सहा जण बेपत्ता, धाडसानं पोहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचे वाचले प्राण - Ujani dam news

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 22, 2024, 8:18 AM IST | Updated : May 22, 2024, 10:27 AM IST

उजनी धरण दुर्घटना ( Source - ETV Bharat Reporter )

Last Updated : May 22, 2024, 10:27 AM IST