बारामती - पुणे, सोलापूर आणि नगर जिल्ह्यांसाठी जीवनदायिनी मानलं जाणारं उजनी धरण अखेर 100 टक्के क्षमतेने भरलं आहे. पाटबंधारे विभागाने आज (9 ऑगस्ट) सकाळी सहा वाजता दिलेल्या आकडेवारीनुसार, धरणातील पाणीसाठा 116.99 टीएमसीवर पोहोचला असून, 117 टीएमसी पाणीसाठ्यावर उजनी धरण पूर्ण क्षमतेला पोहोचते. उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
चांगल्या पावसामुळे धरणात मोठा जलसाठा : उजनी धरण हे नदी आणि कालव्यांच्या माध्यमातून पुणे, सोलापूर आणि नगर जिल्ह्यांसाठी सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे अनियमित प्रमाण, वारंवार पडणारे दुष्काळी सावट आणि वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे उजनी धरण भरण्यासाठी पूर्ण क्षमता गाठणं अवघड झालं होतं. मात्र यावर्षी पावसाळ्याच्या पहिल्या टप्प्यातच चांगल्या पावसामुळे धरणात जलसाठा जलद गतीने वाढत गेला.
धरणाच्या पाणीसाठ्यात दिवसाला लाखो घनमीटर वाढ : जलसंपदा विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, धरणाच्या पाणलोट परिसरात झालेल्या सलग पावसामुळे पाणीपातळी सातत्याने वाढली. गेल्या काही दिवसांत धरणाच्या पाणीसाठ्यात दिवसाला लाखो घनमीटर पाण्याची वाढ होत होती. आज सकाळी नोंद झालेल्या 116.99 टीएमसी पाणीसाठ्यामुळे धरण प्रत्यक्षात 99.56 टक्के भरले आहे, जे पूर्ण क्षमतेच्या जवळपास आहे. उजनी धरण भरल्यामुळे पुणे, सोलापूर आणि नगर जिल्ह्यांतील लाखो हेक्टर शेतीला पाणीपुरवठा सुरळीत होणार आहे. यामुळे खरीप पिकांच्या वाढीसाठी आणि रब्बी हंगामाच्या नियोजनासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसंच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा निश्चित झाल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांचा पाण्यावरील ताण कमी होणार आहे.
उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे परिसरात उत्साहाचं वातावरण : स्थानिक प्रशासनाने मात्र नागरिकांना पाणी काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन केले आहे. धरण भरले असले तरी पाण्याचा योग्य वापर आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने नमूद केलं आहे. उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे परिसरात उत्साहाचं वातावरण असून, बोटिंग, मासेमारी आणि पर्यटनासाठी देखील संधी निर्माण होणार आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांत आणखी पावसाची शक्यता वर्तवली असल्याने धरण 'ओव्हरफ्लो' होण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचाः
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार; शेतकरी हक्क परिषदेत शेतकरी संघटनांचा निर्धार
अकरावीचे वर्ग 11 ऑगस्टपासून होणार सुरू, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता