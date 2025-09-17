ETV Bharat / state

"ज्याला आई-वडील नाहीत, अशा बेवारस व्यक्तीनं कृत्य केलं असावं", मिनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकल्यावरून उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया

उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुतळ्याची पाहणी केली.

Uddhav Thackeray's reaction on Paint thrown on statue of Meenatai Thackeray
"ज्याला आई-वडील नाहीत, अशा बेवारस व्यक्तीनं कृत्य केलं असावं", मिनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकल्यावरून उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 7:13 PM IST

मुंबई : हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी मिनाताई ठाकरे यांचा शिवाजी पार्क येथील पुतळ्यावर अज्ञान व्यक्तीनं लाल रंग फेकल्याची घटना घडली. रंग फेकल्याचं समजताच दुपारी शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली. शिवसैनिकांना आवरण्यासाठी पोलिसांचा देखील फौजफाटा तैनात करण्यात आला. दरम्यान, मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर रंग फेकल्यानंतर तेथील पुतळ्याची पाहणी करण्यासाठी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे पक्षातील नेते शिवाजी पार्क येथे पोहचले होते. यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनीही पुतळ्याची पाहणी केली. तसंच आरोपीला 24 तासांच्या आत पकडा, अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली. तर हा अत्यंत निंदनीय प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे.

कोणाचा तरी महाराष्ट्र पेटविण्याचा प्रयत्न असावा : दरम्यान, मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर लाल रंग फेकल्यानंतर शिवाजी पार्क येथील वातावरण तापलं आहे. या ठिकाणी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, किशोरी पेडणेकर, मनसे नेते बाळा नांदगावकर, खासदार अनिल देसाई आदी शिवाजी पार्क इथं मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याजवळ दाखल झाले. दरम्यान, पुतळ्याची पाहणी केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी घडलेल्या प्रकाराचा निषेध केला. "हा आज जो निंदनीय प्रकार घडला आहे. ज्याला आई-वडिलांचं नाव घेण्याची लाज वाटते, त्यानं असं केलं असावं. अशा बेवारस, लावरीस माणसानं हे कृत्य केलं असावं. नाहीतर बिहारमध्ये मोदींच्या आईचा अपमान झाला. त्यानंतर बिहार बंद करण्याचा असफल प्रयत्न झाला. तसाच कोणाचा तरी महाराष्ट्र पेटविण्याचा प्रयत्न असावा, आणि हे जे कोणी केलं आहे, त्याला पोलिसांना पकडावं," अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरेंनी दिली आहे.

पोलिसांनी आरोपीला 24 तासांच्या आत पकडावं : दरम्यान, या प्रकारानंतर शिवसैनिकांनी शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनमध्ये अज्ञात व्यक्तीविरोधात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तर सध्या पोलिसांकडून आरोपीचा शोध घेण्याचं काम सुरु आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलीस शोध घेत आहेत. याचबरोबर, या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. "पोलिसांनी आरोपीला 24 तासांच्या आत पकडावं," अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली आहे. तर घडलेला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

अशा प्रकारची घटना ही निषेधार्ह - मुख्यमंत्री : पुण्यातील गणेश कला क्रिडा मंच इथं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय सेवा पंधरावळा कार्यक्रमाचा आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आलं. यावेळी ते म्हणाले की, "अशा प्रकारची घटना ही निषेधार्ह आहे. ज्या कोणी समाजकंटकानं ही घटना केली आहे. त्याला पोलीस शोधून काढतील. यापेक्षा जास्त याला राजकीय रंग देणं योग्य राहणार नाही."

