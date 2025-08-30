ETV Bharat / state

दक्षिण-मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार अनिल देसाई यांनी शनिवारी सायंकाळी आझाद मैदानात जाऊन मनोज जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.

Maratha agitaion at Aazad maidan
आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांची भेट घेताना शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2025 at 11:46 PM IST

मुंबई : शिवसेनेचे (उबाठा) पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मनोज जरांगेंशी फोनवर चौकशी केली. उद्धव ठाकरेंचा मराठा आंदोलनाला पूर्ण पाठींबा असल्याची माहिती खासदार अनिल देसाई यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या खास मुलाखतीत दिलीय. सध्या उद्धव ठाकरे आधीपासूनच ठरलेल्या कार्यक्रमात गुंतलेले आहेत. मात्र, त्यांचं या आंदोलनावर पूर्ण लक्ष असल्याचंही खासदार देसाई यांनी सांगितलं.



उद्धव ठाकरेंचा मराठा आंदोलनाला पूर्ण पाठींबा - शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांनी शनिवारी सायंकाळी आझाद मैदानात जाऊन मनोज जरांगेंची भेट घेऊन विचारपूस केली. तसेच शिवसेना आझाद मैदानात आंदोलकांना होत असलेल्या गैरसोयींची माहिती घेतली. यावेळी शिवसेनेचे (उबाठा) नेते आणि विधानपरिषद आमदार अंबादास दानवेही उपस्थित होते.

ही लढाई निर्णायक असेल-अनिल देसाई- मनोज जरांगेंच्या भेटीनंतर अनिल देसाईंनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलं की, मुंबईत आलेला मराठा हा एका जिद्दीनं आलाय. त्यांचा हा जोश इथं स्पष्टपणे पाहायला मिळतोय. बऱ्या वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मराठा आरक्षणाची मागणी आता मान्य व्हायला हवी. कारण ही मागणी रास्त आहे. सणासुदीच्या काळात आपलं घरदार सोडून मराठा तरुण घराबाहेर पडलाय. त्यामुळे राज्य सरकारनं त्यांच्या मागण्यांचा गंभीरतेनं विचार करायलाच हवा.

आंदोलकांची प्रशासनानं गैरसोय होऊ देऊ नये - आंदोलन करणं हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांचा हा हक्क नाकारू नये. इथं आलेला आंदोलक हा मुंबईच्या बाहेरून आलाय. त्यामुळे त्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणं ही स्थानिक प्रशासनाचा जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकरता शौचालय, पिण्याचं पाणी आणि स्वच्छता या गोष्टींकडे प्रशासनानं लक्ष द्यायला हवं. तसेच पावसाळ्याचे दिवस असल्यानं त्यांच्यासमोर हे आंदोलन चालू ठेवणं म्हणजे एक आव्हानच असल्याचं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.

मुंबईकरांनीही थोड सहकार्य करावं - गणेशोत्सव ऐन रंगात आलाय. त्यामुळे सणासुदीचे दिवस असल्यानं मुंबईत सध्या वेगळा उत्साह आहे. त्यात हे आंदोलन सुरू झालंय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई पोलिसांवर अतिरिक्त ताण आला आहे. याचाही प्रशासनानं गंभीरतेनं विचार करावा. विसर्जनाचे दिवस जवळ येत आहे. पोलीस प्रशासनावर वाढलेल्या या अतिरिक्त ताणाचाही राज्य सरकारनं विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा अनिल देसाईंनी व्यक्त केली.

