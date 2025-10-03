"आज मला बाळासाहेबांची भगवी शाल पांघरलेल्या गाढवाचा फोटो दिसला"- उद्धव ठाकरेंची एकनाथ शिंदेंवर खोचक टीका
शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर दसरा मेळाव्यात जोरदार टीका केली. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 3, 2025 at 12:20 AM IST
मुंबई –: शिवसेनेच्या दसरा मेळावा मेळाव्यात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. ‘बाळासाहेबांची भगवी शाल पांघरलेलं गाढव असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना टोला लगावला आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले , अनेक पक्ष आपली शिवसेना तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना वाटतंय त्यांनी काही लोकांना त्यांच्याकडे घेतलं म्हणजे त्यांचं सोनं झालं. पण खरं सोनं तर माझ्याकडे आहे त्यांनी पितळ घेतलं. खरं सोन माझ्याकडे आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केली आहे.
गोरेगाव येथील निस्को सेंटर येथे एकनाथ शिंदे यांचा दसरा मेळावा झाला. त्यांच्यावर टीका करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, आज घराबाहेर पडताना मी आजूबाजूला पाहत होतो. तेव्हा बाहेर मोठे बॅनर लावलेले दिसले. वाघाची कातडी पांघरलेल्या लांडग्याची कहाणी आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण, आज पहिल्यांदाच मला बाळासाहेबांची भगवी शाल पांघरलेल्या गाढवाचा फोटो दिसला. तुम्ही गाढवावर कितीही शाल घाला. गाढव गाढवच राहणार आहे. हे गाढव अमित शाहांच्या बुटांचे ओझे वाहून नेत आहे. त्यांचे बुट त्याच्यासाठी आशीर्वाद ठरो. एक दिवस जनता त्यांना जोडे मारेल. तो दिवस फार दूर नाही, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या परिस्थितीवर उद्धव ठाकरे यांनी सरकारकडे सरसकट कर्जमाफीची आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करण्याची मागणी केली होती. यावर भाजपानं ‘उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यावर करोडो रुपयांचा खर्च न करता तेच पैसे दुष्काळी भागात द्यावेत’ अशी टीका केली होती. यावरून आता उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला उत्तर दिलं. उद्धव ठाकरे म्हणाले, आज इथं हा मेळावा जाणूनबुजून आयोजित केला जात आहे. बरेच लोक विचारत होते, मेळावा कसा होईल? मी म्हटलं दरवर्षीप्रमाणेच हा मेळावा होईल. मला माहितीय सर्वत्र चिखल आहे. कमलाबाई त्याचं कारण आहे. कमलाबाईंच्या प्रशासनाने कमळ फुलवले आहे. पण, तिने लोकांचे जीवन चिखलात बुडवले आहे." अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
