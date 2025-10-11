ETV Bharat / state

'उद्धव ठाकरे यांनी आरसा पाहिला तर....,' देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

उद्धव ठाकरे यांनी 50 हजार रुपये चालू खात्याच्या लोकांना देऊ अशी घोषणा केली. मात्र त्यांनी फुटकी कवडी दिली नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस यांची टीका
देवेंद्र फडणवीस यांची टीका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 12:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - उद्धव ठाकरे यांनी आरशात स्वतः पहावं त्यानंतर ते शेतकऱ्यांना घेऊन मोर्चे काढणार नाहीत. ज्या घोषणा त्यांनी केल्या, 20 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्याच्या तीन वर्षे आधी आम्हीही 20 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती, त्यांनी काही फार मोठं केलं असं नाही. उद्धव ठाकरेंनी जी घोषणा केली होती की 50 हजार रुपये चालू खात्याच्या लोकांना देऊ, मात्र त्यांनी फुटकी कवडी दिली नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना केली. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपा पक्षाने पदाधिकाऱ्यांची शहरात विभागीय बैठक आयोजित केली, या बैठकीत मार्गदर्शन करण्यासाठी फडणवीस शहरात आले होते.


भाजपा पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनिमित्ताने विभागीय दौरे ठरवलेले आहेत. आज मराठवाडा विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आलेलो आहे. यामध्ये नगरपालिका जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिका या संदर्भात काय तयारी झाली, संघटनात्मक रचना कशी करायची, युतीच्या संदर्भातले विषय आहेत, असे सगळ्या विषयातून पक्षाला दिशा देण्याचे काम बैठकांमधून होत आहे. आज मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातले पदाधिकारी बैठकीला आलेले आहेत, ही बैठक आता आम्ही घेत आहोत अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

16 लाख शेतकऱ्यांना मदत दिली - 16 लाख शेतकऱ्यांचे पैसे आमचे सरकार आल्यावर आम्ही दिले, आताही आम्ही 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. राज्यात 21000 कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहेत. त्यांनी कर्जमाफी केली होती, त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे आम्ही थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात देत आहोत. याच्याव्यतिरिक्त 6 हजार रुपये राज्याचे आणि 6 हजार रुपये केंद्राचे असे 12 हजार आम्ही देतो आहोत, इन्शुरन्स चे पैसे देतो आहोत अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्याचबरोबर त्यांच्या काळात ज्यावेळी असे नुकसान झाले होते, त्यावेळेस त्यांनी किती पैसे दिले हे जर आपण बघितले तर त्यांना मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे का? मोर्चा काढतात हे ठीक आहे कारण त्यांना आपल्या पक्षाला जिवंत ठेवायचे आहे अशी टीका उद्धव ठाकरे यांच्यावर देवेंद्र फडणवीस केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

UDDHAV THACKERAYदेवेंद्र फडणवीसउद्धव ठाकरेकर्जमाफीDEVENDRA FADNAVIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.