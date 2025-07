ETV Bharat / state

ठाकरे बंधूंचा 'विजयी मेळावा'! वरळी डोम पूर्ण भरलं, बाहेरही मोठी गर्दी, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त - MARATHI VIJAYI MELAVA

ठाकरे बंधूंचा 'विजयी मेळावा'! वरळी डोम पूर्ण भरलं, बाहेरही मोठी गर्दी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 5, 2025 at 11:47 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 11:55 AM IST 1 Min Read

मुंबई : राज्य सरकारनं हिंदी भाषा सक्तीचा जीआर रद्द केल्यानंतर आज शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे यांचा मराठी विजयी मेळावा होतोय. या मेळाव्याला तब्बल वीस वर्षांनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दोन प्रमुख व्यक्तिमत्त्वं उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकाच मंचावर एकत्र येतायेत. वरळी डोम येथील आयोजित विजय मेळाव्यासाठी हे दोन्ही ठाकरे बंधू सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे, सत्तेच्या राजकारणामुळं एकेकाळी दुरावलेले हे भाऊ आता पुन्हा एकत्र दिसणार असल्यानं आणि ते काय भाष्य करणार? , याकडं सर्वांचं लक्ष असणार आहे. वरळी डोमबाहेर मोठी गर्दी : वरळी डोमच्या प्रवेशद्वारावर शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झालीय. वरळी डोम पूर्णपणं भरलं असून आत प्रवेश मिळवण्यासाठी कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळतंय. सभागृहात प्रवेश करण्यासाठी कार्यकर्ते डोमबाहेर थांबले आहेत. त्यामुळं तिथं गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालंय. गेटवर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त आहे. तसंच कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, चेंगराचेंगरी होऊ नये, यासाठी वरळी डोम परिसरात पोलिसांची अधिक कुमक मागवण्यात आली आहे. पोलिसांची एक व्हॅन घटनास्थळी दाखल झाली आहे. दरम्यान, वरळी डोम पूर्णपणं भरल्यानं आत प्रवेश नाकारला जात आहे. मात्र, "गर्दी कमी दाखवण्यासाठी आम्हाला पोलीस आतमध्ये जाऊन देत नाहीत," असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

