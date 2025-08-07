मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तीन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना स्नेह भोजनाचं आमंत्रण दिलं आहे. त्यामुळं आज राहुल गांधींच्या घरी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. दरम्यान, या दिल्ली दौऱ्यात उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांची बैठक घेतली. तर इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत संसदीय प्रश्नावर चर्चा, आगामी निवडणुका यावर ऊहापोह होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर दुसरीकडे दोन ठाकरे बंधू अर्थात राज-उद्धव एकत्र आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा हा पहिल्यांदाच दिल्ली दौरा होत आहे. तसंच लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीची ही पहिलीच दिल्लीत बैठक होत आहे. त्यामुळं या बैठकीला विशेष महत्व आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून इंडिया आघाडीला निर्माण झालेली मरगळ उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यामुळं दूर होईल का?, उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यामुळं इंडिया आघाडीचा आत्मविश्वास वाढेल का? आणि हेच उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्याचं फलित म्हणायचं का? तसंच उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्याचा परिणाम आगामी पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये दिसून येईल का? असे एक ना अनेक सवाल या निमित्तानं उपस्थित केलं जात आहेत. तर याची काय आहेत कारणं? पाहूया...
लोकसभेनंतर पहिल्यांदाच इंडिया आघाडीची बैठक : इंडिया आघाडी उदयास आल्यानंतर पहिल्यांदाच 2024 रोजी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी आणि देश पातळीवर इंडिया आघाडीनं लोकसभेची एकत्र निवडणूक लढवली होती. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला घवघवीत यश मिळालं होतं. यानंतर इंडिया आघाडीचा आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वास दुणावला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीची एकही समोरासमोर बैठक अद्यापपर्यंत झालेली नव्हती. एक ऑनलाईन बैठक झाली होती, मात्र त्याला सर्वच नेते हजर नव्हते. दरम्यान, इंडिया आघाडीत जरी उत्तर प्रदेश, बिहार, तसेच अन्य राज्यातील पक्ष व नेते सहभागी असले तरी पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसचे अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतली आहे. त्यामुळं इंडिया आघाडीत फूट पडल्याचं चित्र दिसत आहे. तर एक-दीड वर्षापासून इंडिया आघाडीचा कोणताही कार्यक्रम दिसून आला नाही. त्यामुळं इंडिया आघाडीही नावापुरतीच असल्याची टीका विरोधकांनी केली. मात्र आता उद्धव ठाकरे यांचा दिल्ली दौरा अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. कारण त्यांनी पुढाकार घेऊन इंडिया आघाडीची बैठक बोलावली आहे. यात ते संसदीय चर्चेत कोणते प्रश्न मांडायचे आणि सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत कसं पकडायचं, याबाबत बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं समजते. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या या दिल्ली दौऱ्यामुळं इंडिया आघाडीत जी मरगळ निर्माण झाली होती, ती दूर होईल आणि इंडिया आघाडीला नवीन संजीवनी मिळेल, असंही राजकीय वर्तुळात म्हटलं जात आहे.
दौऱ्याचा नक्कीच मविआला फायदा होईल : दुसरीकडे वीस वर्षानंतर दोन ठाकरे बंधू आणि महाराष्ट्रातील दोन नेते मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे मराठीच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वी एकाच व्यासपीठावरती एकत्र येताना दिसले. हे दोन बंधू आगामी पालिका निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याचं दोन्ही पक्षाकडून संकेत मिळत असताना दुसरीकडे दोन ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा आहे. त्यामुळं या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. कारण, जर इंडिया आघाडीत उद्धव ठाकरे आहेत. तर मग राज्यात महाविकास आघाडी एकत्र पालिका निवडणुकीला सामोरे जाणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर महाविकास आघाडीनं एकत्र निवडणूक लढवल्यास राज ठाकरेंना सोबत घेणार का? की उद्धव ठाकरे हे केवळ राज ठाकरे यांच्यासोबतच निवडणूक लढवणार? असा सवालही उपस्थित केला जातोय. दरम्यान, "लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीतही पहिल्यांदाच इंडिया आघाडीची बैठक होत आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या पुढाकारामुळं नक्कीच इंडिया आघाडीचा आत्मविश्वास वाढेल आणि आगामी पालिका निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत बैठकीत रणनीती आखली जाईल. दुसरीकडे उत्तर भारतीय मतदार मोठ्या प्रमाणात मुंबईत आहेत. त्यामुळं त्यांच्याही मतांचा फायदा महाविकास आघाडीला होऊ शकतो. यासाठी पालिका निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातूनही उद्धव ठाकरेंचा दिल्ली दौरा महत्त्वाचा आहे. या दौऱ्याचं नक्कीच फलित महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीला मिळेल," असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
शेवटी गद्दार हा गद्दारच असतो : एकीकडे उद्धव ठाकरे हे दिल्ली दौऱ्यात इंडिया आघाडीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करतायेत. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या या दिल्ली दौऱ्यावरुन विरोधकांनी निशाणा साधला आहे. "आम्ही बाळासाहेबांचे हिंदुत्वाचे विचार पुढं नेत आहोत. लोकहितासाठी... जनकल्याणासाठी आम्ही दिल्लीला येतोय. मात्र काहीजण बाळासाहेबांचे हिंदुत्वाचे विचार बाजूला ठेवून केवळ जनपथ 10 ला भेट देण्यासाठी येतात. बाळासाहेबांनी पूर्ण हयात ज्यांच्या विरोधात संघर्ष केला, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून स्नेह भोजन करणार आहेत," अशी टीका उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यावरुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. तर "उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यामुळं दौऱ्यात अनेक विरोधकांनी संसदीय चर्चेत कोणते प्रश्न मांडायचे... तसंच निवडणुकांबाबत चर्चा होणार आहे. खासदारांची बैठक होणार आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांचा दौरा निश्चितच महत्त्वाचा आहे, " अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यावरुन दिली. तर एकनाथ शिंदे यांच्या टीकेला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "त्यांच्या टिकेला उत्तर द्यायला ते काय एवढे महान नाहीत. शेवटी गद्दार हा गद्दारच असतो. मी त्यांच्या मताला किंमत देत नाही." दरम्यान, "उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यावरुन विरोधक टीका करत असले तरी ठाकरेंच्या दौऱ्यामुळं निश्चित इंडिया आघाडीत एक आत्मविश्वास, उत्साह किंवा चैतन्य निर्माण होऊ शकते," असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी म्हटलं आहे.
