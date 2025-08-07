Essay Contest 2025

राज्यातील गुंठेवारीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांची तुकडे बंदी कायद्यात नोंदणी होत नाही, अशा लोकांसाठी मी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बोलतोय, यासाठी माझा दौरा सुरू असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलंय.

चंद्रशेखर बावनकुळे कडाडले (Source- ETV Bharat)
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - सरकारच्या योजना आल्या की त्यामध्ये कालांतरानं काही बदल करावे लागतात. लाडकी बहीण योजनेत अर्जदार बहिणींची तपासणी केली जात आहे, त्यामध्ये गरजूंना त्याचा फायदा मिळावा, अशी धारणा आहे. तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतानादेखील गरजवंत शेतकऱ्यांना फायदा मिळायला हवा, त्यासाठी समिती काम करत असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. पुण्यात महसूल परिषद झाली, त्यात मुख्यमंत्री यांनी महसूल खात्यात सुधारणा करण्यास सांगितले, त्यानुसार 3 ऑगस्टला पुन्हा महसूल परिषद झाली आणि 230 विषयांवर महसूल खात्याने काम करावे, अशी चर्चा झाली. राज्यातील गुंठेवारीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांची तुकडे बंदी कायद्यात नोंदणी होत नाही, अशा लोकांसाठी मी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बोलतोय, यासाठी माझा दौरा सुरू असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलंय.

सकाळी बोलणारे रात्री बदलतात : सामनामध्ये निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमबाबत अग्रलेख येतो. मात्र निवडणुका आल्या की, ईव्हीएम बिघडते आणि ते जिंकले की ईव्हीएम चांगलं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्याकडे निवडणूक लढायला माणसे नाहीत, शरद पवारांकडेही कुणीही उरले नाही, जेव्हा त्यांना कळतंय पराभव निश्चित आहे, सगळे निघून गेले, त्यामुळं त्यांनी आता रडणं सुरू केलंय. मुंबई महापालिका पण हातातून जाणार ही भीती त्यांना आहे, त्यामुळं कार्यकर्त्यांना थांबवायचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. सगळी महाविकास आघाडी अशी रडतेय, अधिवेशनात त्यांनी वेगवेगळी पत्रकार परिषद घेतली, यातून त्यांची तुटलेली आघाडी दिसतेय, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफी : शेतकरी कर्जमाफीबाबत योग्यवेळी निर्णय होईल, कर्जमाफी योग्य पद्धतीनं व्हावी ही आमची भावना आहे. फार्म हाऊस बांधणारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, खरे शेतकरी आम्ही शोधतोय, त्याबाबत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलंय. अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतोय की गरजूंना मदत होईल, अशाच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास योग्य होईल, असं मत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय.

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ : लाडक्या बहिणींबाबत तपासणी गरजेची असून, ही योजना गरजू बहिणींसाठी आहे, चुकीचे अर्ज आले तर तपासणी होणारच आहे. अनेक योजनांबाबत असे होते, यात बाऊ करण्याची गरज नाही, ही योजना आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी आणि गरजूंसाठी होती, या निकषात न येणारे लाभार्थी यांनी स्वतःहून बाजूला व्हायला हवे, बाकीची तपासणी आम्ही करणारच आहोत. एकदा गरजू लोकांची यादी निश्चित झाल्यावरच आम्ही 2100 रुपये देऊ, असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाय.

आमच्यामध्ये समन्वय आहे : एकनाथ शिंदे दिल्ली भेट या बातम्या माध्यमातील आहे. फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेब रोज चर्चा करतात, आम्ही रोज बसतो अन् चर्चा करतो. दिल्लीत एनडीएचे वरिष्ठ नेते म्हणून त्यांना भेटतो, आमच्यात संवाद आहे, त्याशिवाय आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही, असे आम्हाला वाटते. एकनाथ शिंदेंची भेट दिल्लीला एनडीए नेते म्हणून झालीय. तर उद्धव ठाकरे त्यांच्या लोकप्रतिनिधींची भेट घेत आहेत, भाजपाला सळो की पळो करून सोडा असं ते त्यांच्या खासदारांना सांगत आहेत, परंतु त्यांची ती क्षमता नाही, असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलंय.

