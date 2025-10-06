ETV Bharat / state

...अन्यथा शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या नष्ट होतील; उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली भीती, मदतीसाठी पंतप्रधानांकडे मागणी

पुरात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आताच मदतीचा हात दिला नाही तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या नष्ट होतील, अशी भीती व्यक्त करत मदतीची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

Uddhav Thackeray flood victims help
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 6:31 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातील विविध भागात पावसामुळं शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर मराठवाडा येथे अतिवृष्टीमुळं होत्याचे नव्हते झाले आहे. शेतीचे मोठे नुकसान झाले. शेतीमधील जमीन देखील खरडून गेली आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी विविध सामाजिक संघटना, संस्था तसेच सरकारकडून मदत करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने सु्द्धा शेतकऱ्यांना भरीव मदत केली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 70 हजार रुपयांची सरकारने मदत केली पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. "आता केंद्र सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत आणि कर्जमाफी केली पाहिजे," अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

थातूरमातूर 'पॅकेज'ची घोषणा नको : पंतप्रधान मोदी हे ८ आणि ९ ऑक्टोबरला मुंबई दौऱ्यावर येत असून, ते विविध विकासकामांची उद्घाटनं करणार आहेत, पण, मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी पंतप्रधान कोणते विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार आहेत का? त्याकडे महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत असून, मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकरी त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहेत. "पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई आणि संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करावी," अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. "तसेच उगाच थातूरमातूर घोषणा करून जाऊ नये," असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

...अन्यथा शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या नष्ट होतील : "पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा लाभ पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना व्हायला हवा, "संपूर्ण मराठवाडा आजही चिखलात आणि पाण्यात आहे. पिके, घरे, पशुधन तर गेलेच आहे, पण जमीन साफ खरवडून गेली आहे. त्यावर किमान दोन पिढ्या पीक घेता येणार नाही. 40 लाख शेतकरी, 60 लाख एकर शेतीला पुराचा फटका बसला असून पंतप्रधानांनी पॅकेजची धूळफेक न करता हेक्टरी 50 हजार थेट मदत आणि कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा करावी. पुराच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आताच मदतीचा हात दिला नाही तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्या नष्ट होतील. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांतर्फे पंतप्रधानांना मी हात जोडून नम्र विनंती करीत आहे की, थातूरमातूर घोषणा न करता शेतकऱ्यांना जे हवे तेच द्या," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

