ETV Bharat / state

...तर दोन्ही उपमुख्यमंत्री पद रद्द करून मंत्री म्हणून फिरा; उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल, शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये देण्याची मागणी

राज्यात अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. यासह सभेत बोलताना ठाकरेंनी सरकारवर जोरदार टीका केली.

UDDHAV THACKERAY FARMER PROTEST
अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत करण्याची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत म्हणजे 'राजा उदार झाला आणि हाती टरबूज आलं', अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. अतिवृष्टीमध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजारांची मदत देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे (उबाठा) 'हंबरडा मोर्चा' काढण्यात आला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करत खरडून गेलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून दिवाळीपूर्वी किमान एक लाखांची मदत खात्यात जमा करावी, अशी मागणी केली. तसंच दिवाळीनंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळाली हे तपासू असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. विरोधी पक्षनेते पद देता येत नसेल तर संविधानात नसलेलं उपमुख्यंत्री पद रद्द करून मंत्री म्हणून फिरा, अशी मागणी त्यांनी केली.

मनानं मदत मागितली नाही : "अतिवृष्टीमुळं शेतकरी हवालदिल झालाय. त्यांना हेक्टरी पन्नास हजारांची मदत द्यावी," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली. "मागितलेली मदत आमच्या मनानं मागितलेली नाही तर शेतकऱ्यांशी संवाद साधून, त्यांचा खर्च किती झाला ते विचारात घेऊन आणि अभ्यास करून मागितली आहे. सरकारनं दिलेली मदत मान्य आहे का? पन्नास खोके घेणाऱ्यांकडं पन्नास हजारांची मदत मागितली. पंतप्रधान आले त्यांनी भाषणात शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला का? बिहारमध्ये पैसे दिले, इकडं द्यायला काय अडचण आहे? मतांची चोरी उघडकीस आल्यानं तिकडं मदत पाठवली. राज्यात एक फूल दोन हाफ बसलेत, शेतकऱ्यांना मदत दिली. मात्र, 'राजा उदार झाला आणि हातात टरबूज दिले'. शेतकऱ्यांची थट्टा मांडली, जमिनीची अवस्था पहा. मदत म्हणून दिवाळीपूर्वी किमान एक लाख द्या. मुख्यमंत्री असताना मी काय केलं? विचारत होतात ना, आता मी विचारतो मनरेगामधून तीन लाख कसे देणार ते सांगा. आधी किमान एक लाख द्या," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

सभेत बोलताना उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)

मरण नको, कर्जमाफी हवी : "विमा देताना तो मेला तरी मदत मिळणार का माहिती नाही. आजचं मरण उद्या नको तर कर्जमाफी हवी. आमच्या काळात जाहीर केलेली कर्जमाफीमध्ये कोरोनामुळं अडचणी आल्या. आता सत्तेत असतो तर पुन्हा कर्जमाफी दिली असती. आता निवडणूक आहेत. त्यामुळं गुडघ्यावर बसून येतील. निवडणूक लागल्यावर मोदी सर्वांना खूश करतील. आतापर्यंत दिलेलं आश्वासन आणि वचन मोदींनी पूर्ण केलं का? शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं का? मत चोरी पकडली गेली म्हणून महिलांच्या खात्यात पैसे टाकून मोकळे झाले. आमच्या लोकांनी काय केलं? तुम्ही भाजपाचे नाही तर देशाचे पंतप्रधान आहात," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली.

उपमुख्यमंत्री पद मान्य नाही : मोहन भागवत म्हणतात 'अखंड भारत', मात्र ते पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसत आहेत त्याचं काय करता? विरोधी पक्षनेता नेमताना नियम असतील तर ते दोन उपमुख्यमंत्री कसे होतात? संविधानामध्ये ते नाही. आम्ही यांना उपमुख्यमंत्री मानायला तयार नाही. त्यांनी फक्त मंत्री म्हणून फिरावं. अतिवृष्टीमध्ये परीक्षा शुल्क नाही तर शैक्षणिक शुल्क माफ करा. ज्या बँकांनी आधी कर्ज दिलं होतं त्या नव्यानं कर्ज देणार का? शेतकऱ्यांच्या पत्नीचं मंगळसूत्र गहाण ठेवलं आहे. ते परत मिळणार की नाही? तुम्ही शेतकऱ्यांना देणाऱ्या मदतीवर लक्ष ठेवणार आहेत. दिवाळीनंतर प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळाली का? हे विचारणार. मला मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पडत नाहीत. शेतकऱ्यांनी घाबरू नका, हे अस्मानी आणि सुलतानी संकट आहे, शिवसेना तुमच्या पाठीशी आहे. कोणीही आत्महत्या करू नका," असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी सभेत बोलताना शेतकऱ्यांना दिला.

हेही वाचा :

  1. 'उद्धव ठाकरेंनी अनेक वेळा हंबरडा फोडला, आता शेतकऱ्यांसाठी . . . .' एकनाथ शिंदेंचा हंबरडा मोर्चावर हल्लाबोल
  2. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं 31 हजार कोटींचं पॅकेज फसवं, केवळ 5 हजार कोटीच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार - संजय राऊत
  3. 'उद्धव ठाकरे यांनी आरसा पाहिला तर....,' देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIV SENA HAMBARDA MORCHAHEAVY RAIN FARMER DAMAGE1 LAKH AID DEMAND FOR FARMERSCROP LOSS COMPENSATION MAHARASHTRAUDDHAV THACKERAY FARMER PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.