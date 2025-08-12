मुंबई : "गणेशोत्सव हा मुंबईसह समस्त महाराष्ट्रवासियांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. मात्र, या सणावर वेगवेगळ्या प्रकारे बंधनं घालून सरकार त्यात विघ्न आणू पाहत आहे. गणेश मंडळं दरवर्षी आपल्या दाराशी यावीत, असा त्यांचा हेतू असल्यामुळंच 'पीओपी' मूर्तींचा विषय ते मार्गी लावत नाहीत. ही चोरून आणलेली सत्ता गणेश मंडळांना न्याय देऊच शकत नाही", असा हल्लाबोल शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारवर केलाय.
तुमच्या हाताला काहीच लागणार नाही : रंगशारदा सभागृहात मंगळवारी मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे बोलत होते. ते म्हणाले, "कोरोना आला नसता, तर गणेशोत्सव मंडळांचे प्रश्न मुख्यमंत्री म्हणून त्याचवेळी मार्गी लावले असते. पण, पळवापळवी करून त्यांनी सरकार पाडलं. हल्ली मंडळांची देखील पळवापळवी सुरू झालेली आहे. पण, जोपर्यंत गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद आमच्या मागे आहेत, तोवर पळवापळवी करून तुमच्या हाताला काहीच लागणार नाही. गणेशावर भक्ती असणारी मंडळं त्यांच्या आमिषाला बळी पडणार नाहीत."
अनिल काकोडकरांकडून पर्यावरण प्रेम शिकायचं का? : "'प्लास्टर ऑफ पॅरीस'च्या मूर्तींबाबत सरकारनं समिती स्थापन केली. तिचे अध्यक्ष कोण? तर अनिल काकोडकर. ज्यांनी अणुऊर्जेचं समर्थन केलं, त्या अनिल काकोडकरांकडून आता आम्ही पर्यावरणाविषयी प्रेम शिकायचं का?" असा सवाल त्यांनी केला. "बरं, या नियमांची अंमलबजावणी कोण करणार? तर ज्यांनी आरेचं जंगल कापलं ते? मेट्रो कारशेडसाठी आम्ही आरेऐवजी कांजूरची जागा मागत होतो, पण यांनी दिली नाही. आता आमचं सरकार पाडून त्यांनी कांजुरची जागा घेतली, ती कुणाच्या घशात घालण्यासाठी? हे पर्यावरण प्रेमी नव्हे, तर 'मित्र' प्रेमी आहेत," असा टोलाही ठाकरेंनी लगावला.
मुंबई पालिका जिंकणारच : "राज्याची सत्ता काहीकाळ आमच्याकडं होती, पण महापालिका सलग आमच्याकडं राहिली, यापुढेही राहील. आज हाती सत्ता नसली, तरी रस्त्यावरची ताकद आमच्याकडं आहे आणि ती कायम आहे, याचा मला अभिमान आहे. शिवसेना जिवंत आहे, तलवारीसारखी धारदार आहे. तळपती तलवार लांबून बघा, पण हात लावायच्या भानगडीत पडू नका," असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला.
प्रकल्पाच्या नावाखाली लाखो झाडांची कत्तल : "मुंबईत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गहन आहे. आम्ही त्यावर मार्ग सांगितला होता की, समुद्राचं पाणी पिण्यायोग्य करून ते मुंबईकरांना देऊ. या पाण्याला पावसाचीही अट नव्हती. म्हणजे पाऊस पडला नाही, तर पाणीटंचाईचाही प्रश्न नव्हता. पण, गारगाई पिंजाळ प्रकल्पाच्या नावाखाली लाखो झाडांची कत्तल करण्याचा विडा यांनी उचलला आहे. हेच का यांचे पर्यावरण प्रेम?" असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला.
कोकणातील रस्त्यांवरून टीका : "मुंबई ते कोकण रस्त्यावरील खड्डे जोपर्यंत भरणार नाही, तोपर्यंत गणेश मंडपासाठी खणलेल्या खड्ड्यांसाठी एक रुपायाचा दंड भरणार नाही, अशी घोषणा आज मी करतो. आमच्या उत्सवावर बंधनं आणाल, तर आम्ही तुम्हालाही उखडून टाकू. महापालिका निवडणुका हे घेऊच शकत नाही. कारण, ज्या निवडणुका यांनी घेतल्या, तिथं मतांची चोरी केली. परवा राहुल गांधींनी त्यांचे कपडे फाडले. अशी ही चोरून आणलेली सत्ता गणेश मंडळांना न्याय देऊच शकत नाही," असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
