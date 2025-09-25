ETV Bharat / state

कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका, उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा

उद्धव ठाकरे यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधत कर्जमाफीची मागणी केली. अपुरी मदत ठरल्याने उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली.

शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 10:13 PM IST

धाराशिव : वाशी तालुक्यातील पारगाव इथं अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा करताना महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारवर टीका करत कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असं स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

सरकारकडून कर्जमुक्ती घ्यायची : "सध्या माझ्या हातात काहीच नाही, मी तुम्हाला धीर द्यायला आलो आहे. सरकार म्हणतं आम्ही पैसे दिले म्हणजे उपकार केले. पण ही रक्कम पुरेशी आहे का? शेतकरी सांगतात जमीन दुरुस्त करायला पाच वर्ष लागतील. मग इतक्या काळात कर्ज कसं फेडणार? आम्ही ठरवलं आहे. या सरकारकडून कर्जमुक्ती करून घ्यायची," अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणार : "सरकारनं एकरी फक्त 8,400 रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. पण अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम अपुरी आहे. सरकारनं किमान एकरी 50,000 रुपये मदत द्यावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मराठवाड्याचा दौरा करून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसावेत आणि केंद्रातून भरघोस मदत द्यावी. रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली तर मी शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणार आहे," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी सरकारला इशारा दिला.

शेतकऱ्यांना दिलासा देताना उद्धव ठाकरे भावनिक : शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा विचार करू नका असं आवाहन करताना उद्धव ठाकरे भावनिक झाले. "या संकटात आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. तुमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा देऊ," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या दौऱ्यात शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचं वाया गेलेले पीक दाखवत आपली व्यथा उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडली.

  • यावेळी धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, नेते संजय राऊत, आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, प्रशांत बाबा चेडे, जिल्हाप्रमुख रणजित पाटील, महिला जिल्हा प्रमुख जिनत सय्यद, भूम तालुका प्रमुख अनिल शेंडगे, मेघराज पाटील, भास्कर वारे, पारगाव आणि वाशी तालुक्यातील शिवसैनिक व शेतकरी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

