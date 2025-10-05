ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र; संजय राऊतांच्या नातवाच्या बारशाने जोडले कौटुंबिक अन् राजकीय नातं!
संजय राऊत यांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे पुन्हा एकत्र आले. ठाकरे बंधूंच्या वाढत्या भेटींमुळं युतीच्या चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत.
Published : October 5, 2025 at 3:40 PM IST
मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या एकत्र येण्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा चर्चांना उधाण आलं आहे. उद्धव आणि राज ठाकरेंच्या भेटीचं निमित्त ठरलं खासदार संजय राऊत यांच्या नातवाच्या बारशाचा सोहळा. मुंबईतील एमसीए क्लब इथं झालेल्या कौटुंबिक समारंभात ठाकरे कुटुंबीय एकत्र आले. उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि राज ठाकरे यांनी या सोहळ्याला उपस्थिती लावली. तसंच खासदार सुप्रिया सुळे या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
खासदार राऊतांच्या कार्यक्रमाला कोण-कोण होतं उपस्थित? : मागील काही वर्षांत ठाकरे बंधूंमधील दुरावा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चर्चेचा विषय राहिला आहे. 2005 मध्ये मनसे स्वतंत्र झाल्यापासून उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यातील राजकीय मतभेद सर्वश्रुत होते. मात्र, मागील वर्षभरात त्यांच्या वारंवार भेटींनी राजकीय वर्तुळाचं लक्ष वेधलं आहे. संजय राऊत यांच्या नातवाच्या बारशाच्या निमित्तानं झालेली ही भेट केवळ कौटुंबिक नव्हती, तर ठाकरे बंधुंच्या एकजुटीचं प्रतीक ठरली. या सोहळ्यानं ठाकरे बंधूंमधील बंधुभाव पुन्हा अधोरेखित झाला. या कार्यक्रमाला राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.
वर्षभरातील पाचवी भेट : मागील वर्षभरात ठाकरे बंधूंमधील ही पाचवी भेट आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये रश्मी ठाकरेंच्या भाच्याच्या लग्नात राज ठाकरे उपस्थित होते. तर त्याच महिन्यात राज ठाकरे यांच्या भाच्याच्या लग्नात उद्धव आणि राज यांच्यात प्रत्यक्ष संवाद झाला. एप्रिल 2025 मध्ये दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या पॉडकास्टमध्ये राज ठाकरे यांनी "महाराष्ट्राच्या हितासाठी वाद मागे ठेवता येतील," असं विधान केलं होतं. याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, "माझ्या बाजूनं कधीच वाद नव्हता." त्यामुळं या विधानांमुळं दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय अंतर कमी होण्यास मदत झाली.
अनेक वर्षांनी ठाकरे बंधू एकत्र : 5 जुलै 2025 ला वरळीतील कार्यक्रमात अनेक वर्षांनी ठाकरे बंधू प्रथमच एकाच व्यासपीठावर आले. केंद्रीय त्रिभाषा धोरणाविरोधात आयोजित सभेत "एकत्र आलो आहोत, एकत्रच राहू," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी संभाव्य युतीबाबत संदेश दिले. यानंतर 27 जुलैला उद्धव ठाकरे यांच्या 65 व्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरे यांनी मातोश्रीवर भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. अनेक वर्षांनंतर मातोश्रीवर राज ठाकरेंची ही पहिली भेट होती. त्यामुळं युतीच्या चर्चांना बळ मिळालं. गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी भेट देऊन गणपतीचं दर्शन घेतलं. यावेळी आदित्य आणि रश्मी ठाकरेही उपस्थित होते. त्यानंतर 10 सप्टेंबरला शिवतीर्थावर झालेल्या अडीच तासांच्या बैठकीत संजय राऊत आणि अनिल परब यांच्यासह मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी जागा वाटपावर बैठक झाल्यची चर्चा आहे.
