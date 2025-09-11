ETV Bharat / state

ठाकरे बंधू केवळ मराठी मतांसाठी एकत्र येत आहेत; राज्यमंत्री योगेश कदम यांचा ठाकरे बंधूंवर निशाणा

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे केवळ मराठी मतांसाठी एकत्र येत आहेत, असं म्हणत शिवसेनेचे नेते आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला.

माध्यमांशी बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम
Published : September 11, 2025 at 9:02 PM IST

पुणे : मागील काही दिवसांपासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्र येणार आहेत, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसंच उद्धव आणि राज ठाकरेंमध्ये भेटीगाठी देखील होताना पाहायला मिळत आहे. दसऱ्याच्या निमित्ताने दोन्ही भाऊ एकत्र येत युतीची घोषणा करणार आहेत अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. "ठाकरे बंधू आत्ताच का एकत्र येत आहेत? ठाकरे बंधू केवळ मराठी मतांसाठी एकत्र येत आहेत. त्यांना केवळ मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवायची आहे," असं म्हणत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला. पुणे श्रमिक पत्रकार संघ यांच्या वतीनं गुरूवारी राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याशी संवाद आयोजित केला होता. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.

आत्ताच का एकत्र येत आहेत? : "ठाकरे बंधू आत्ताच का एकत्र येत आहेत? ते केवळ मराठी मतांसाठी एकत्र येत आहेत. त्यांना केवळ मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवायची आहे. मागील दहा वर्ष ते एकत्र आले नाहीत. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षानं दाऊदशी हात मिळवणी करत हिरवे झेंडे नाचवले होते. त्यामुळं मराठी मतदार त्यांच्यापासून दूर गेला. आता ते फक्त मराठी मतांसाठी एकत्र येत आहेत. परंतु त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का आधी 35 टक्के होता. परंतु, तो आता 7 टक्क्यापर्यंत घसरला आहे," असं म्हणत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला.

उद्धव ठाकरेंनी मराठी माणसासाठी एकही निर्णय घेतला नाही : "मुंबई महापालिकेत आणि राज्यात सत्ता असताना देखील उद्धव ठाकरे यांनी मराठी माणसासाठी एकही निर्णय घेतला नाही. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबईतील मराठी माणसासाठी निर्णय घेतला आहे. पंचवीस वर्ष मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांची सत्ता होती. तेव्हा मराठी माणसासाठी त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आज मराठी माणसासाठी हे जर एकत्र येत असतील तर, मराठी माणसं हे ओळखतील," असं म्हणत मंत्री योगेश कदम यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला.

...तर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकत्र असते : माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीसाठी आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडू असं म्हटलं आहे, याबाबत योगेश कदम यांना विचारलं असता ते म्हणाले की "2019 साली जर हा विचार केला असता तर चांगलं झालं असतं. महाविकास आघाडी निर्माण करण्याची कोणाला इच्छा झाली होती. यामुळं आमच्या पक्षाचं मोठं नुकसान झालं. मुख्यमंत्री होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी 2019 साली तो निर्णय घेतला. त्यावेळी त्यांनी हा निर्णय घेतला नसता तर आज उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकत्र असते. हे खैरे साहेब यांना उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे", असं म्हणत योगेश कदम यांनी चंद्रकांत खैरे यांच्यावर टीका केली.

राज्यमंत्र्यांना अधिकार नसण्याची केवळ चर्चा : "राज्यमंत्री म्हणून आधी असं वाटत होतं की राज्यमंत्री पदाला फारसा स्कोप नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री योग्य ठिकाणी सपोर्ट करतात. मंत्री आणि राज्य मंत्र्यांमधील समन्वय वाढत असून मुख्यमंत्री आम्हाला काम करण्यास स्वातंत्र्य देतात. त्यामुळं कुठलीही फाईल अडवून ठेवत नाहीत. राज्यमंत्र्यांना अधिकार नसण्याची ही केवळ चर्चा आहे, असं मंत्री योगेश कदम राज्यमंत्री मंत्रिमंडळाकडून सपोर्ट केलं जात का? या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं.

