'एकनाथ शिंदेंचा पक्ष नरेंद्र मोदी, अमित शाहांची बेनामी कंपनी'; संजय राऊतांनी डिवचलं

उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना दसरा मेळाव्यावर टीका केली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही टीका केली.

Sanjay Raut Attack On Pm Modi
खासदार संजय राऊत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
मुंबई : दसरा मेळाव्याआधीच उबाठा खासदार संजय राऊतांनी शब्दबाणांची बरसात सुरू केली आहे. बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. “एकनाथ शिंदे स्वत:ला बाळासाहेब ठाकरे समजतात, पण बाळासाहेबांनी कधीही आपला पक्ष किंवा भूमिका दिल्लीच्या चरणी अर्पण केली नाही. शिंदेंचा पक्ष हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची बेनामी कंपनी आहे. मी त्यांना पक्ष मानत नाही. पावसाळ्यात जसे गांडूळ निर्माण होतात आणि पावसाळा संपला की नष्ट होतात, तशीच ही तात्पुरती राजकीय व्यवस्था आहे. जोपर्यंत शिंदे दिल्लीच्या चरणी थैल्या अर्पण करत राहतील, तोपर्यंतच ते टिकतील,” अशी खरमरीत टीका संजय राऊत यांनी केली.

देशात दसरा मेळावे दोनच : संजय राऊत यांनी दसरा मेळाव्याच्या संदर्भातही आपली भूमिका मांडली. “देशात फक्त दोनच दसरा मेळावे महत्त्वाचे आहेत. एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि दुसरा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेला शिवसेनेचा मेळावा. मुंबईतला खरा दसरा मेळावा हा शिवतीर्थावर शिवसेना उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील. बाकीचे मेळावे म्हणजे नंतरच्या काळात निर्माण झालेल्या गोष्टी आहेत,” असं ते म्हणाले.

मोदी-शाहांनी तिसरा चोरबाजार उघडला : संजय राऊत यांनी शिवसेनेवर हल्ला चढवताना त्यांचा पक्ष चोरबाजारातील असल्याची टीका केली. संजय राऊत म्हणाले, “मुंबई आणि दिल्लीत चोरबाजारात चोरीचा माल विकला जातो. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी तिसरा चोरबाजार उघडला आहे, जिथं राजकारणातील चोरीचा माल विकला जातो. निवडणूक आयोग आणि भाजपा सोडलं, तर कोणीही शिंदे गटाला शिवसेना मानत नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला.

शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यावर टीका : एकनाथ शिंदे यांच्या दसरा मेळाव्यावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले, “प्रचंड पैशांचा वापर करून लोक आणले जातील, पण तुम्ही कोण? बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली, तेव्हा तुम्ही कुठे होता? जर कोणाला वाटत असेल की त्यांनी शिवसेना स्थापन केली, तर जन्माचे दाखले घेऊन या”, असं आव्हान संजय राऊत यांनी दिलं.

...तर तो साडेचारवा मुहूर्त : "साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक असल्यानं दसऱ्याला हिंदू संस्कृतीत विशेष महत्व आहे. मात्र बाळासाहेबांनी मुहूर्त पाहून शिवसेनेची स्थापना केली नाही. पण, मराठी माणसाच्या हक्कासाठी ज्या दिवशी उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या युतीची घोषणा होईल, तो दिवस साडेचारवा मुहूर्त असेल," असंही संजय राऊत म्हणाले.

