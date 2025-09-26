ETV Bharat / state

बुलढाण्यात बायोडिझेल पंपाच्या टाकीत गुदमरून दोन तरुणांचा मृत्यू

नायगाव फाट्याजवळील बायोडिझेल पंपाच्या टाकीत गुदमरून दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली.

बायोडिझेल पंपाच्या टाकीत गुदमरून दोन तरुणांचा मृत्यू (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

September 26, 2025

बुलढाणा : मलकापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वरील नायगाव फाट्याजवळील बायोडिझेल पंपाच्या टाकीत गुदमरून दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना गुरुवारी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास घडली असून, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. मृतक हे मलकापूर शहरातील पारपेठ प्रभागातील रहिवासी असल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे. पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत.

कशी घडली घटना? : मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतक साजीद खान जलील खान (वय - 24) आणि मुस्ताक खान जब्बार खान (वय - 22) हे दोघेही मलकापूर येथील पारपेठ भागातील स्थानिक व्यापारी कुटुंबातील होते. गंभीर जखमी आरिफ खान बशिर खान (वय 23) हा देखील त्यांचाच मित्र असून, तिघेही रात्री साडेनऊ वाजता घरून बाहेर पडले होते. नायगाव फाट्यावरील या बायोडिझेल पंपावर पोहोचल्यानंतर काही कारणाने ते टाकीमध्ये अडकले आणि गुदमरून परिस्थिती गंभीर झाली. साजीद आणि मुस्ताक यांचा तत्काळ मृत्यू झाला, तर आरिफला स्थानिक लोकांनी वाचवून खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आरिफची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱयांनी दिली.

कशामुळं झाला मृत्यू? : ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळं आणि विषारी वायूंच्या संपर्कामुळे ही दुर्दैवी घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात निदर्शनास आले आहे. मृतकांच्या नातेवाईकांनी सांगितले की, तिघेही बायोडिझेल पंपावर काही कामासाठी गेले होते. रात्री साडेदहा वाजता पंप कर्मचाऱ्यांनी अपघाताची माहिती नातेवाईकांना दिली. कुटुंबीयांमध्ये शोकाची लाट उसळली असून, साजीदचा विवाह लवकरच होणार होता. मुस्ताक हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता.

पोलिसांकडून तपास सुरू : मलकापूर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रविंद्र पाटील यांनी सांगितले की, "घटनास्थळी पोहोचून प्राथमिक तपास केला आहे. टाकीची उंची, सुरक्षाविषयक उपाययोजना आणि अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास समिती नेमली आहे. बायोडिझेल पंपाच्या परवानगीबाबतही चौकशी होत आहे." पुढील तपास मलकापूर पोलीस करत आहेत.

हेही वाचा - श्वास गुदमरल्यानं 5 नागरिकांचा गेला जीव; जम्मू काश्मीरमधील घटनेनं खळबळ, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं धक्कादायक कारण

