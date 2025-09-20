शिरवळमधील कुख्यात गुन्हेगारांच्या टोळीला मोठा दणका; सातारा, पुणे जिल्ह्यातून केलं तडीपार
साताऱ्यातील सहा सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीला तडीपार करण्यात आलं आहे. या गुन्हेगारांविरुद्ध चाकूचा धाक दाखवून जबरी चोरी, दरोडा, महिलांचा विनयभंग आणि मारामारीसारखे गंभीर गुन्हे नोंद आहेत.
सातारा : शिरवळ परिसरात सक्रिय असलेल्या सहा सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीवर सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांतून दोन वर्षांसाठी तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. या गुन्हेगारांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद असून, त्यांच्यामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. सदर टोळीने चाकूचा धाक दाखवत वारंवार जबरी चोरी, दरोडा, महिलांचा विनयभंग, तसेच गर्दीच्या ठिकाणी मारामारी आणि दंगल घडवून आणण्याचे प्रकार केले आहेत. पोलीस प्रशासनाकडून या टोळीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून अखेर त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढील काळातदेखील ही टोळी प्रशासनाच्या रडारवर राहणार असून, त्यांच्या हालचालींवर देखील सतत लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
सहा जणांच्या टोळीला तडीपारीचा दणका : तडीपार करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांमध्ये टोळी प्रमुख प्रकाश अशोक जाधव, मयूर अशोक जाधव, विशाल महादेव जाधव, सोन्या उर्फ विकास संजय पवार (शिरवळ), किरपालसिंग शितलसिंग दुधानी (लोणावळा, पुणे) आणि सचिन उर्फ बाळा तुकाराम जाधव (पुरंदर, पुणे) यांचा समावेश आहे. या टोळीविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद असून, त्यांच्या उपद्रवांमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण होतं. शिरवळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यशवंत नलवडे यांनी या टोळीच्या तडीपारीचा प्रस्ताव सातारा पोलीस अधीक्षक तथा हद्दपार प्राधिकरणाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाची चौकशी तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी व्ही. वाय. भालचिम यांनी केली होती.
टोळीचा उपद्रव वाढला होता : या टोळीने चाकूचा धाक दाखवून जबरी चोरी, दरोडा, महिलांचा विनयभंग आणि मारामारीसारखे गंभीर गुन्हे केले असून, त्यांच्याविरोधात वेळोवेळी अटक आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. तरीही त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया थांबल्या नाहीत. टोळीचा वाढता उपद्रव लक्षात घेऊन नागरिकांकडून सातत्यानं कडक कारवाईची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर संबंधित सहा गुन्हेगारांविरुद्ध तडीपारीची कारवाई करत त्यांना दोन वर्षांसाठी सातारा व पुणे जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आलं आहे.
भविष्यात आणखी कडक कारवाया होणार : आगामी काळात सातारा जिल्ह्यातील सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध हद्दपारी, मोक्का, एमपीडीएसारख्या कायद्यांअंतर्गत आणखी कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिला आहे. या कारवाईसाठी अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अरुण देवकर, हवालदार प्रमोद सावंत, अमित सपकाळ, राजू कांबळे, शिवाजी भिसे, अनुराधा सणस तसेच शिरवळ पोलिसांनी या टोळीविरोधातील ठोस पुरावे हद्दपार प्राधिकरणासमोर सादर केले होते.
