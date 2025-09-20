ETV Bharat / state

आधुनिक 'सावित्रींनी' यकृत दान करून वाचवले एकमेकींच्या पतींचे प्राण; नवी मुंबईतील खारघरमध्ये झाली शस्त्रक्रिया

दोन महिलांनी अदला बदलीवर यकृत दान करून एकमेकींच्या पतींचे प्राण वाचवले. नवी मुंबईतील खारघरमध्ये ही अवघड शस्त्रक्रिया एकाचवेळी चार जणांवर करण्यात आली.

ऑपरेशननंतर महेंद्र गमरे, पवन थिगले, जुही गमरेआणि भावना थिगले
ऑपरेशननंतर महेंद्र गमरे, पवन थिगले, जुही गमरेआणि भावना थिगले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई : पतीसाठी पत्नी काहीही करायला तयार होते. याची प्रचिती नवी मुंबईतील खारघर परिसरातील रुग्णालयात आली आहे. दोन महिलांनी चक्क यकृताचा काही भाग दान करून एकमेकींच्या पतीचे प्राण वाचवले आहेत. या आधुनिक सावित्रींचे सर्वत्र कौतुकच होत आहे.


काय आहे प्रकरण - चिपळूण येथील ५३ वर्षीय व्यवसायाने व्यापारी असणारे महेंद्र गमरे आणि नांदेड येथील ४१ वर्षीय व्यावसायिक पवन थिगले, शेवटच्या टप्प्यातील यकृताच्या आजाराशी झुंजत होते आणि एका वर्षाहून अधिक काळ योग्य प्रत्यारोपणाची वाट पाहात होते. दोघांच्याही पत्नींनी आपल्या पतीचे प्राण वाचवावे म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. या आधुनिक सावित्रींनी आपल्या पतींना यकृत दान करण्याची तयारी देखील दाखवली. मात्र दोघींचा रक्तगट पतीच्या रक्तगटाशी जुळत नव्हता. रक्तगट जुळत नसल्याने थेट दान करण्याची शक्यताचं नव्हती. मात्र महेंद्र गमरे यांच्या ४१ वर्षीय पत्नी जुही गमरे आणि पवन थिगले यांच्या ३८ वर्षीय पत्नी भावना थिगले या दोन महिलांचे एकमेकींच्या पतीशी रक्तगट जुळले. त्यानंतर अदलाबदलीवर जुही व भावना या दोघींनी प्रचंड धाडस करून एकमेकींच्या पतींना
त्यांच्या यकृताचा काही भाग दान केला. एकाचवेळी ऑपरेशन थेटरमध्ये चार ऑपरेशन करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेत प्रचंड आव्हाने होती. मात्र ती आव्हाने पार पाडत डॉक्टरांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. दोन्ही यकृत दान करणाऱ्या महिलांना सात दिवसात डिस्चार्ज देण्यात आला तसंच 11 दिवसांत दोन्ही महिलांच्या पतींना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. या दोन्ही महिलांनी आपल्या यकृताचा असा काही भाग दान करून अदलाबदलीवर एकमेकींच्या पतीचे प्राण वाचवले. यामुळे संबंधित महिलांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.


मेडिकोव्हर हॉस्पिटल्समध्ये यशस्वी स्वॅप प्रक्रिया - यकृत प्रत्यारोपण आणि एचपीबी सर्जरीचे संचालक डॉ. शरण नरुटे यांच्या नेतृत्वाखाली खारघर येथील मेडिकोव्हर हॉस्पिटल्समधील डॉक्टरांच्या पथकाने ही एक गुंतागुंतीची स्वॅप यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या केली. ज्यामुळे दोन गंभीर आजारी रुग्णांना नवजीवन मिळालं आहे.


स्वॅप देणगी हा एकमेव पर्याय - डॉ. नरुटे यांनी सांगितलं की, दोन्ही पुरुषांच्या पत्नींचा रक्तगट जुळत नसल्याने त्या थेट दात्या म्हणून विसंगत आढळल्या. त्यामुळे स्वॅप प्रक्रिया हा एकमेव जीवनरक्षक पर्याय होता. त्यामुळे पर्याय म्हणून दोन कुटुंबांमध्ये देणगीदारांची अदलाबदल करण्यात आली. सुदैवाने अदलाबदल केल्यानंतर रक्तगट देखील जुळला.



शस्त्रक्रियेनंतरची खबरदारी आणि जागरूकता - यशस्वी परिणामांसाठी काळजीपूर्वक समुपदेशन, वेळेवर हस्तक्षेप आणि शस्त्रक्रियेनंतरच्या खबरदारी जसे की इम्युनोसप्रेसेंट्स, स्वच्छता आणि मास्क घालणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असंही डॉ. नरुटे यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी समाजाला अवयव दानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याचे आणि प्रत्यारोपण करणाऱ्या कुटुंबांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. "अवयव दान हे धाडस आणि दयेचे कृत्य आहे जे पीडित रुग्णांचा जीव वाचवते," असंही ते म्हणाले.

हेही वाचा...

  1. ब्रेन डेड रुग्णाचं अवयवदान; सात जणांना मिळालं जीवनदान, फुफ्फुसे अहमदाबादेत, हृदयासह यकृत मुंबईत
  2. मोल अवयवदानाचं! लोकांना अवयव दानाचं महत्व पटवून देणाऱ्या राजोल पाटील या तरुणीची प्रेरणादायी कहाणी
  3. मरावे परी कीर्ती रुपी उरावे, व्यापारी श्रीकांत यांचे अवयव दान ; मृत्युनंतर मिळाले आठ जणांना जीवदान

For All Latest Updates

TAGGED:

DONATING LIVERSयकृत दानमेडिकोव्हर हॉस्पिटल्समहेंद्र गमरेLIVER DONATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.