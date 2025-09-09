समृद्धी महामार्गावर दोन ट्रकचा भीषण अपघात; चालक आणि क्लिनर जागीच ठार, तिघांचा मृत्यू
समृद्धी महामार्गावर रस्त्याच्या कडेला एक ट्रक बंद पडल्याने तो उभा होता. रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला मागून दुसऱ्या ट्रकनं जोरदार धडक दिली.
Published : September 9, 2025 at 1:35 PM IST
ठाणे : शहापूर तालुक्यातील कासगाव परिसरात समृद्धी महामार्गावर दोन ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात ट्रक चालक आणि क्लिनर या दोघांचा जागीच मृत्यू झालाय. ही दुर्घटना नागपूरहून मुंबईच्या दिशेने जात असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे. घटनेची माहिती मिळतात घटनास्थळी जीव रक्षक पथक घटनास्थळी दाखल होत मदतकार्य सुरू केलंय. ट्रकमधील मृत चालक आणि क्लिनर यांचा मृतदेह जीवरक्षक पथकाच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आले असून, शवविच्छेदनासाठी शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आलाय. दोन मृतकांपैकी एकाची ओळख पटली असून, विजय शामलाल उकाई असे त्यांचे नाव आहे. तर दुसऱ्या मृताची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला मागून जोरदार धडक : मिळालेल्या माहितीनुसार, समृद्धी महामार्गावर रस्त्याच्या कडेला एक ट्रक बंद पडल्याने तो उभा होता. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रक चालकाला अचानक झोपेची डुलकी लागल्याने त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि त्या ट्रकने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला मागून जोरदार धडक दिली. हा अपघात एवढा भीषण होता की, धडक देणाऱ्या ट्रकमधील लोखंडी अँगल ट्रकच्या पुढील भागात शिरले, ज्यामुळे ट्रकमधील चालक आणि क्लिनर दोघांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविले.
महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी : रात्रीच्या प्रवासादरम्यान मृतक चालकाला डुलकी लागल्याने हा अपघात घडला असावा, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय. घटनेनंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती, मात्र पोलिसांनी तातडीने ती सुरळीत केली. सध्या या अपघाताच्या घटनेचा तपास शहापूर पोलीस करीत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुकेश ढगे यांनी दिली आहे.
हेही वाचाः
गोकुळची सभा वादळी ठरणार? विरोधी संचालिका शौमिका महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिले संकेत
नवीन शैक्षणिक धोरणात इतिहासासह नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा आवश्यक, मसुद्यावर शिक्षकांसह पालकांनी नोंदवले अभिप्राय