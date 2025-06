ETV Bharat / state

'कॅबिनमध्ये बोलवून कप़डे काढायला लावायचा'; बीडमधील लैंगिक छळ प्रकरणातील दोन नराधम शिक्षक अटकेत - MINOR SEXUAL HARASSMENT BEED

बीडमधील लैंगिक छळ प्रकरणातील नराधम शिक्षक अटकेत ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 29, 2025 at 8:11 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 8:30 AM IST 1 Min Read

बीड : खासगी कोचिंग क्लासेसमधील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील लैंगिक छळ प्रकरणातील आरोपी शिक्षक विजय पवार व प्रशांत खाटोकर यांना बीड पोलिसांनी अटक केली आहे. मागील तीन ते चार दिवसांपासून हे दोघेही फरार झाले होते. पीडितेच्या तक्रारीवरुन बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपींवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले होते. दोन शिक्षकांना अटक : स्थानिक गुन्हे शाखेनं रविवारी मध्यरात्री चौसाळा व मांजरसुंबा परिसरातून या दोन नराधम शिक्षकांना अटक केली आहे. बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये आरोपी विजय पवार आणि प्रशांत खाटोकर यांच्याविरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून आरोपी विजय पवार आणि प्रशांत खाटोकर फरार होते. पुण्याकडून मांजरसुंबा, चौसाळा परिसरात येत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या दोन पथकांना मिळाली होती. त्यानंतर गुप्त माहितीदाराच्या माध्यमातून पोलिसांनी सापळा लावत दोन आरोपींना मध्यरात्री अटक केली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना अटक केल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं. कपडे काढायला सांगायचे : क्लास संपल्यानंतर शिक्षक कॅबिनमध्ये बोलावून घेत होते. त्यानंतर चुंबन घेत व छातीवरुन हात फिरवत असे. तसंच ते कपडे देखील काढायला सांगत होते, असा सर्व भयावह प्रसंग पीडित मुलीनं तक्रारीत नमूद केला आहे. पीडितेनं अशाप्रकारचे अनेक भयावह प्रसंग तक्रारीत नमूद केले आहेत. या तक्रारीवरुन बीडमधील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

