नाशिकमध्ये पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थेट घरात घुसून महिलेचं मंगळसूत्र नेलं ओरबाडून

नाशिकमध्ये पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थेट घरात घुसून महिलेचं मंगळसूत्र ओरबाडल्याची घटना घडली आहे. सगळा प्रकार सीसीटीव्हीत चित्रित झाला आहे.
Published : September 13, 2025 at 7:49 PM IST
नाशिक - पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थेट घरात घुसून महिलेच्या गळ्यातील तीन तोळ्याचं मंगळसूत्र ओरबाडून नेलं. ही घटना नाशिकमध्ये घडली आहे. एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये परिचारिका असलेल्या महिलेसोबत घडलेला हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला आहे. याबाबत पंचवटी पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
तीन तोळ्याचं मंगळसूत्र ओरबाडून धूम - नाशिकमध्ये सोनसाखळी चोरीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशाच आता चोरट्यांची मजल थेट महिलांच्या घरापर्यंत पोहचली आहे. अशीच एक घटना नाशिकच्या पंचवटी परिसरात घडली आहे. नंदिनी नायक या एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये परिचारिका असून नंदिनी नायक घरी जात असताना दोन भामट्यांनी त्यांचा पाठलाग केला आणि पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थेट महिलेच्या घरापर्यंत पोहोचले. यानंतर त्यांनी घरात घुसून महिलेच्या गळ्यातील तीन तोळ्याचं मंगळसूत्र ओरबाडून धूम ठोकली. हा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. याबाबत नंदिनी नायक यांनी पंचवटी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
महिलेने दाखवले धाडस - मी कामावरून घरी येत असताना गिरणीतून दळणाचा डबा घेतला आणि जिन्याने घराकडे जात असताना तोंडावर मास्क घातलेले दोन युवक माझ्या मागे आले. मी घराचं कुलूप उघडण्यास थांबले असता दोघांनी मला पत्ता विचारला. मात्र संबंधित येथे राहात नाही. तुम्ही बी विंगमध्ये पाहा असं मी त्यांना म्हटलं. तेव्हा दळणाचा बाहेर राहिलेला डबा यातील एका चोरट्याने माझ्या हातात दिल्यानंतर त्यांनी पाणी मागितलं. दोघांनीही पाणी पिल्यानंतर पाण्याची बाटली परत घरात घेऊन जात असताना त्यातील एका चोरटा पाठीमागून थेट घरात घुसला. माझ्या गळ्यातील मंगळसूत्र ओढून तो पळाला. त्यातील एका चोरट्याचा मी शर्ट पकडून ठेवला आणि आरडाओरड केली. मात्र सोबतचा चोरटा माघारी येऊन त्याने माझ्या हातावर ठोसा मारून पळ काढला अशी माहिती नंदिनी नायक यांनी दिली.
21 लाखांची फसवणूक - नाशिक शहरात गुन्हेगारी सोबतच सायबर गुन्हेगारी देखील वाढली आहे. दुसऱ्या एका घटनेत भामट्याने एका वृद्ध व्यक्तीला धमकावून 21 लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. तुम्ही कॅनरा बँकेत क्रेडिट बनवले आहे असं सांगून तुम्ही ते पैसे मनीलॉन्ड्ररिंग प्रकरणात वापरले आहेत. मी कुलाबा पोलीस स्टेशनमधून सब इन्स्पेक्टर संदीप रॉय बोलतोय असं सांगून तोतया पोलिसांनी 21 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार फिर्यादी वृद्ध व्यक्तीने सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे.