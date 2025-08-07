मुंबई – बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक म्हणजे बेस्ट उपक्रमाचे प्रभारी महाव्यवस्थापक म्हणून मंगळवारी 5 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिपत्याखालील सामान्य प्रशासन विभागाकडून आयएएस अधिकारी आशिष शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे याच दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्याच्या नगरविकास विभागाने यापूर्वी बेस्ट उपक्रमाचे प्रभारी महाव्यवस्थापक म्हणून डॉ. अश्विनी जोशी यांची नियुक्ती केली होती. पण पुढे काहीच वेळात मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाने घेतलेला निर्णय बदलण्यात आलाय.
नगरविकास विभागाने घेतलेला निर्णय स्थगित : बेस्ट उपक्रमाचे माजी प्रभारी महाव्यवस्थापक एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्या निवृत्तीनंतर नगरविकास विभागाने 2006 च्या बॅचचे महाराष्ट्र केडरच्या आयएएस अधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले होते. मात्र, पुढे काहीच वेळात एकनाथ शिंदे यांच्या अधिपत्याखालील नगरविकास विभागाने घेतलेला हा निर्णय स्थगित करण्यात आला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून आशिष शर्मा यांच्या नावाचा आदेश जारी करण्यात आला. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात कोल्ड वॉर सुरू असल्याचे म्हटले जात असून, याप्रकरणी युवा सेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी आधी चर्चा केली नाही का? : या प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, “आता राज्य सरकार जाणीवपूर्वक बेस्टचा नाश करीत आहे. पण त्याहून वाईट म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील समन्वय पूर्णपणे संपला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासक म्हणून एका नावाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. तर शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने दुसऱ्या एखाद्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी आधी चर्चा केली नाही का? अहंकाराच्या या लढाईत आपल्या राज्याने का प्रवास करावा? असे लोक आपल्या राज्याचे नेतृत्व करीत आहेत. महाराष्ट्रात हे आतापर्यंतचे सर्वात भ्रष्ट आणि अक्षम सरकार आहे," अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
...म्हणून तातडीनं नियुक्ती करण्यात आली : आता या प्रकरणी नगरविकास विभागाने अधिकृत खुलासा केला असून, एस. व्ही. आर. श्रीनिवास हे 31 जुलै 2025 रोजी सेवानिवृत्त झाले. श्रीनिवास यांच्या सेवानिवृत्तीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 31 जुलै 2025 रोजी आदेश निर्गमित केले होते. या आदेशानुसार श्रीनिवास यांनी महाव्यवस्थापक बेस्ट या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्रधान सचिव नगरविकास विभाग यांच्या सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत निर्देश प्राप्त झाले होते. त्याच वेळेत बेस्ट वर्कर्स युनियन या कामगार संघटनेच्या पुढाकाराने बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटीची रक्कम तातडीने मिळण्याकरिता मोर्चा काढण्याचे नियोजित होते, त्यामुळे तातडीनं नियुक्ती करण्यात आली होती, असे नगरविकास विभागाने म्हटले आहे.
बेस्टचा अतिरिक्त कार्यभार आशिष शर्मा यांच्याकडे : आपल्या खुलाशात नगरविकास विभागाने पुढे म्हटले आहे की, या परिस्थितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागामार्फत नियमित आदेश निर्गमित करेपर्यंत महाव्यवस्थापक, बेस्ट या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देणे आवश्यक होते. सामान्य प्रशासन विभागाचे 31 जुलै 2025 रोजीचे आदेश विचारात घेता कामगार संघटनेचा मोर्चा हाताळण्याच्या दृष्टीने महाव्यवस्थापक, बेस्ट या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अश्विनी जोशी यांच्याकडे सोपविण्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत आदेश काढण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येत होती. या दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागामार्फत 5 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या आदेशान्वये महाव्यवस्थापक, बेस्ट या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आशिष शर्मा यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यामुळे नगरविकास विभागामार्फत महाव्यवस्थापक, बेस्ट या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अश्विनी जोशी यांच्याकडे सोपविण्याबाबतचे आदेश अधिकृतरीत्या निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, असा खुलासा नगरविकास विभागाने केला आहे.
आशिष शर्मा यांच्याकडे महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभार : दुसरीकडे बुधवारी लगेचच वस्तू आणि सेवाकर आयुक्त आशिष शर्मा यांनी महाव्यवस्थापक बेस्टचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला असल्याची माहिती बेस्ट जनसंपर्क अधिकारी सुदास सावंत यांनी दिली आहे. आशिष शर्मा यांनी अतिरिक्त आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पाॅवर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका इत्यादी महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभार पाहिला असून, सध्या वस्तू व सेवाकर आयुक्त म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. त्यांच्याकडेच आता बेस्ट उपक्रमाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
