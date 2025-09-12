ETV Bharat / state

नागपुरात दोन स्कूल बसची भीषण टक्कर; विद्यार्थिनीसह चालक ठार, अनेक विद्यार्थी गंभीर

नागपूरमध्ये स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅनची समोरासमोर धडक झाली. या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झालाय.

two school bus accident in nagpur
नागपुरात स्कूल बसचा अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 10:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : मानकापूर उड्डाणपुलावर झालेल्या भीषण अपघातानं नागपूर शहर हादरलं आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन निघालेली स्कूल व्हॅन समोरून येणाऱ्या स्कूल बसवर आदळली. या अपघातामध्ये 15 वर्षीय विद्यार्थिनीसह दोघांचा मृत्यू झालाय, तर 8 विद्यार्थी गंभीर जखमी आहेत. दरम्यान, संतप्त नागरिकांनी निदर्शनं केल्यानं येथे एकच गोंधळ उडाला होता.

two school bus accident in nagpur
नागपुरात स्कूल बसचा अपघात (ETV Bharat Reporter)

अपघातात दोघांचा मृत्यू : सानवी खोब्रागडे (वय-15) असं मृत झालेल्या विद्यार्थिनीचं नाव आहे, तर हृतिक कानोजिया असं मृत व्हॅनचालकाचं नाव आहे. हृतिक कानोजियाचा जागीच मृत्यू झाला. सानवीचा शुक्रवारी रात्री उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. सानवी ही 9 वीतील विद्यार्थीनी होती. अपघातानंतर विद्यार्थीचे पालक धावपळ करत रुग्णालयात पोहोचले होते. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या सर्व विद्यार्थी उपचाराधीन असून, त्यांची प्रकृती नियंत्रणात आहे.

two school bus accident in nagpur
नागपुरात स्कूल बसचा अपघात (ETV Bharat Reporter)

अपघातानंतर बहुतांश विद्यार्थी बेशुद्ध झाले : भगवानदास पुरोहित विद्या मंदिर शाळा भवन्स कोराडी येथील शाखेची व्हॅन सकाळी विद्यार्थी घेऊन शाळेत जात असताना वाटेत उड्डाणपूलावर नारायणा विद्यालयाची बस समोरून आली. दोन्ही गाड्यांची आपसात जोरदार टक्कर झाली. या भीषण अपघातात व्हॅनचा अक्षरशः चुराडा झाला. अपघात होताच बसमधील विद्यार्थ्यांनी एकच गोंधळ केला. या अपघातानंतर आजुबाजुच्या लोकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली व अपघातग्रस्त व्हॅन आणि बसचे दरवाजे तोडून आंत अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढलं. यात फक्त दोन विद्यार्थी शुद्धीवर होते. बाकी सर्व विद्यार्थी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले.

two school bus accident in nagpur
नागपुरात स्कूल बसचा अपघात (ETV Bharat Reporter)

अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी : सर्वच विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी जवळील खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यापैकी 15 वर्षीय सानवी खोब्रागडे नामक विद्यार्थिनीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. बहुतेक विद्यार्थ्यांना गंभीर दुखापत झाली आहे.

two school bus accident in nagpur
नागपुरात स्कूल बसचा अपघात (ETV Bharat Reporter)

स्कूल व्हॅन चुकीच्या लेनमध्ये घुसली : पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत, व्हॅन चुकीच्या लेनमध्ये गेल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे समोर आलं आहे. बसचालकाला अपघात टाळण्याची संधीच मिळाली नाही, असे त्यानं सांगितलं आहे. घटनेनंतर उड्डाणपुलावर वाहतूक ठप्प झाली. आधीच दुरुस्तीसाठी बंद असलेल्या एका बाजूच्या लेनमुळे वाहतुकीचा ताण वाढला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून मानकापूर स्टेडियम ते फरस दरम्यानच्या कामाच्या कासवगतीबाबत वाहनचालक सातत्याने तक्रारी करत आहेत.

हेही वाचा - वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत डीजे गाडीची धडक लागून एकाचा मृत्यू, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षाला अटक

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO KILLED SCHOOL BUS COLLISIONNAGPUR SCHOOL BUS COLLISIONनागपूर स्कूल बस टक्करस्कूल बस अपघातात दोन ठारTWO SCHOOL BUS ACCIDENT IN NAGPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.