बुलढाण्यात केळी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा भीषण अपघात, दोन जणांचा मृत्यू तर चार जण जखमी
बुलढाण्यात केळी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर चार जण जखमी झाले आहेत.
Published : October 12, 2025 at 6:01 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील टूनकी गावाजवळ शनिवारी रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास एक भीषण अपघात घडला. केळीने भरलेला आयशर ट्रक (क्रमांक एमएच ४८ एवाई ४८१५) उलटल्याने दोन मजुरांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण या अपघातामध्ये जखमी झाले आहेत. या ट्रकमध्ये आठ मजूर प्रवास करत होते. हा ट्रक जळगाव जामोद–अकोट मार्गाने अंजनगावकडे निघाला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, टूनकी गावाजवळ चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला. सर्व मजूर अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी गावचे रहिवासी असल्याचे समजते.
या घटनेची माहिती मिळताच सोनाळा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. गावकऱ्यांच्या आणि जेसीबीच्या मदतीने ट्रकखाली अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढण्यात आले. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र दोन मजुरांचा ट्रकखाली दबल्याने जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात आयशर ट्रकचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु चालकाचे नियंत्रण सुटणे हेच प्राथमिक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेचा तपास सोनाळा पोलीस करत आहेत.
हा अपघात बुलढाणा जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षेच्या मुद्द्यांना पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. अशा घटनांमुळे मजुरांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात लोकांनी अनेकदा उपाययोजना करण्याची मागणी केली असूनही काही उपाययोजना करण्यात येत नसल्यानं संताप व्यक्त होत आहे.