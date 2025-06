ETV Bharat / state

खडतर प्रवास: खवळलेला समुद्र, उधाणलेल्या लाटांवर 8 महिने स्वार होत नौदलाच्या रणरागिणींनी केली 'पृथ्वी प्रदक्षिणा' - INSV TARINI GLOBAL CIRCUMNAVIGATION

Published : June 9, 2025 at 7:56 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 8:06 AM IST

मुंबई : खवळलेला समुद्र, वाऱ्याचा उधळलेला वारु अन् उधाणलेल्या जीवघेण्या लाटा . . .असा खडतर प्रवास करुन नौदलाच्या दोन रणरागिणींनी 'तारिणी'तून पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण केली. 30 मे रोजी जगभ्रमंती करून परतलेल्या ‘आयएनएसव्ही तारिणी’ला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी फ्लॅग इन दाखवला. 2 ऑक्टोबर 2024 रोजी दोन महिला नौदल अधिकाऱ्यांसह जगभ्रमंतीला गेलेली ‘आयएनएसव्ही तारिणी’ आठ महिन्यांनंतर गोव्यात परतली. "अनेक महिन्यांच्या यशस्वी प्रवासानंतर भारतात परतताना नौदलानं विश्वासानं दिलेली जबाबदारी पूर्ण केल्याचं समाधान होतं," अशी भावना लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा ए या नौदलाच्या दोन्ही रणरागिणींनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केली. आव्हानांचा सामना करण्याची इच्छाशक्ती : आव्हानांचा सामना करण्याची इच्छाशक्ती कायमच असते. दोन्ही ऑफिसर्सना तारिणीमधून जगप्रवास करण्याच्या या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी कोणत्या गोष्टीनं प्रेरित केलं ? या प्रश्नाला उत्तर देताना लेफ्टनंट कमांडर दिलना यांनी सांगितलं की, "नेव्हीनं या प्रोजेक्टसाठी व्हॉलेंटियर म्हणून अर्ज मागवले. तेव्हा मी यामध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला. नौसेनेत लॉजिस्टिक ऑफिसर या पदावर दाखल झाल्यापासून मला अशा प्रकारच्या मोहिमेत सहभागी व्हायचं होतं. त्यामुळे निवडीतून मिळालेली संधी मी कशी सोडणार होते?" लेफ्टनंट कमांडर रूपा आर्ममंड इन्स्पेक्शन ब्रान्चमध्ये दाखल झाल्यानंतरच पहिल्यांदा त्यांनी आपल्या नाविक अनुभवाची सुरुवात केल्याचं सांगितलं. "सुरुवातीला नौसेनेच्या छोट्या छोट्या नाविक स्पर्धांमध्ये सहभागी होत असे. त्यानंतर तारिणीमधून जगप्रवासाबाबत माहिती मिळाल्यानंतर प्रत्येक नाविकांचं स्वप्न असलेल्या या मोहिमेत सहभागी व्हायचंच असं ठरवून मी अर्ज केला," असं लेफ्टनंट कमांडर रूपा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. तीन वर्ष केली पृथ्वी प्रदक्षिणेची खडतर तयारी : लेफ्टनंट कमांडर दिलना आणि रूपा यांनी सुमारे तीन वर्षे या प्रवासाची तयारी केली. नौदलानं आयोजित केलेल्या या सागर परिक्रमेसाठी या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी गोवा ते मॉरिशस, गोवा ते केपटाऊन मार्गे रिओ-डी-जनेरो तसेच परतीचा प्रवास आणि गोवा ते पोर्ट ब्लेअर असा प्रवास बोटीनं पूर्ण केला. प्रशिक्षणादरम्यान लेफ्टनंट कमांडर दिलना आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा यांनी गोवा ते रिओ डी जनेरियो, केपटाऊन मार्गे आणि पुन्हा परत असा जहाजावरून 188 दिवस प्रवास केला. त्याचबरोबर "आगामी 8 महिन्यांच्या प्रवासात स्वतःची काळजी घेण्यासाठी आम्ही प्रथमोचार आणि औषधांची माहिती घेतली. त्याचबरोबर बोटीची देखभाल आणि दुरुस्ती याचं प्रशिक्षण आम्हाला देण्यात आलं होतं," अशी माहिती लेफ्टनंट कमांडर दिलना यांनी दिली. प्रवासादरम्यान सतत सतर्क राहणं आवश्यक : "या संपूर्ण प्रवासात आम्ही दोघीच असल्यानं जी रोजची कामं असतील, नौसेनेकडून मिळणाऱ्या रोजच्या सूचना असतील, त्या आम्हाला दोघींना काटेकोर पाळायच्या होत्या. ही बाब लक्षात घेऊनच आम्ही आमच्या दिवस आणि रात्रीचं नियोजन करत होतो," असं लेफ्टनंट कमांडर रूपा यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर "रोजचं हवामान सतत तपासत राहणं हे खूप महत्वाचं काम करावं लागत होतं. कारण हवामान सतत बदलत असे आणि त्यानुसार आम्हाला वारंवार आमच्या नियोजनात फेरफार करावा लागत होता. त्याचबरोबर पुढच्या प्रवासासाठी तीन दिवस आधीच नियोजन करणं, त्यासाठीचा मार्ग आणि त्यावरील येणाऱ्या आव्हानांचा अगोदरच आढावा घेणं, तसेच आम्ही ज्या ठिकाणी आहोत, त्याची बिनचूक माहिती नौसेनाला देत राहणं, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीसाठी पाण्याचे नमुने गोळा करणं अशी नेहमीची कामं आम्ही करत होतो," अशी माहिती लेफ्टनंट कमांडर रूपा यांनी दिली.

