कोल्हापूर : शहरात शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) सकाळी एका फुटबॉल क्लबच्या वर्धापन दिनानिमित्त उभारण्यात आलेल्या फलकावरून दोन गटांमध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद दिवसभर सुरू राहिला आणि रात्री गटाचे कार्यकर्ते एकत्र जमल्यानंतर परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली. यावेळी दोन्ही गटांनी एकमेकांवर दगडफेक केली. यामध्ये अनेक वाहनांचं मोठं नुकसान झालं. घटनास्थळी त्वरित पोलीस दाखल झाले, परंतु त्यांच्याही समोर आक्रमक जमावानं हिंसक वर्तन केलं. पोलिसांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, पण परिसरात तणाव कायम आहे.
नेमकं काय घडलं? : शहरातील छत्रपती प्रमिलाराजे चौकापासून सोन्या मारुती चौकाकडे जाताना सिद्धार्थनगर उद्यानाजवळ एका फुटबॉल क्लबच्या वर्धापन दिनानिमित्त फलक उभारण्यात आला होता. या फलकावरून शुक्रवारी सकाळी दोन गटांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. दिवसभर हा वाद चालू राहिला आणि रात्री गटाचे कार्यकर्ते एकत्र जमल्यानंतर परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली.
दोन्ही गटांमध्ये सुमारे 200 कार्यकर्ते एकमेकांवर चाल करून गेले, ज्यामुळे वादाचं रूपांतर दगडफेकीत झालं. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर प्रचंड दगडफेक झाली, ज्यामुळे अनेक चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांचं मोठं नुकसान झालं. तसेच, काही गाड्यांना पेटवून देण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला.
घटनास्थळी फक्त काही मोजकेच पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते, आणि पोलिसांसमोरच आक्रमक जमावानं रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानांवरदेखील दगडफेक केली. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरजकुमार बच्चू यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी दोन्ही गटांतील प्रमुख कार्यकर्त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे तासभर चाललेल्या या धुमश्चक्रीत अनेक वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, सध्या परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे.
अनधिकृत फलक उतरवला आणि वादाला सुरुवात : शहरातील सिद्धार्थ नगर उद्यानासमोर भारत तरुण मंडळाच्या राजेबागस्वार फुटबॉल क्लबच्या 31 व्या वर्धापन दिनानिमित्त उभारण्यात आलेल्या फलकावरून वाद निर्माण झाला. एका गटाने लक्ष्मीपुरी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये फलक अनधिकृत असल्याचे सांगितलं होतं. पोलीस निरीक्षक श्रीराम कणेरकर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस टीम घटनास्थळी दाखल झाली आणि फलक तसंच स्ट्रक्चर हटवले.
पोलिसांनी फलक हटवल्यानंतर, काही हुल्लडबाज तरुणांनी पुन्हा तो फलक उभारण्याचा प्रयत्न केला. यावरूनच दोन गटांमध्ये दगडफेकीला सुरुवात झाली. वाद विकोपाला गेल्यामुळे दोन्ही गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला, ज्यामुळे घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागला.
'स्थिती नियंत्रणात अफवांवर विश्वास ठेवू नका' : दोन गटांमध्ये दगडफेक झाल्यानंतर कोल्हापूर पोलीस दलानं या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहेत. याबद्दल जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी समाज माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केले आहे. पोलीस प्रशासन स्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून, शांतता कायम राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
हेही वाचा
लाडक्या महादेवीला निरोप देताना नांदणीकरांच्या अश्रूंचा बांध फुटला; निरोपावेळी दगडफेक झाल्यानं पोलिसांचा लाठीचार्ज
साताऱ्यात जागेचा वाद अन् महिलेच्या छेडछाडीवरून दगडफेक; पोलिसांचा लाठीमार, १० जणांना घेतलं ताब्यात
नागपुरात दोन गटात झालेल्या वादानंतर तणाव; पोलिसांवर दगडफेक तर गाड्यांची जाळपोळ, शांतता राखण्याचं फडणवीस, गडकरींचं आवाहन