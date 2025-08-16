बीड : श्रीकृष्ण जन्मोत्सव बीड जिल्ह्यासह जगात साजरा केला जातो. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच श्रीकृष्ण जन्मोत्सव हा दोन दिवस साजरा करण्याचा योगायोग हा पहिल्यांदाच आला आहे. विशेष म्हणजे श्रीकृष्णाचा जन्म हा रात्री उशिरा झाला आणि तो जन्मोत्सव साजरा करताना काही ठिकाणी रात्री बारा वाजता साजरा करतात तर काही ठिकाणी सकाळी साजरा करतात. त्यामुळं हा योगायोग पहिल्यांदाच आला असल्याची माहिती दिलीप उबाळे यांनी दिली.
श्रीकृष्णाचा जन्मदिवस उत्साहाने साजरा : श्रावण महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रावर श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. त्यामुळं अष्टमीला श्रीकृष्ण जन्मदिवस उत्साहाने साजरा होतो. महाराष्ट्रात त्या दिवशी श्रावण वद्य अष्टमी असते, उत्तरेकडे तो दिवस भाद्रपद वद्य अष्टमीचा असतो. कृष्णाची आई देवकी आणि वडील वसुदेव हे देवकीचा भाऊ आणि मथुरेचा राजा कंस यांच्या कैदेत होते. देवकीचा पुत्र तुझा वध करेल अशी आकाशवाणी ऐकून कंसाने देवकी आणि वसुदेवाला कैदेत ठेवलं आणि तिची पहिली सात अपत्ये जन्मताक्षणी ठार केली. आठवे अपत्य जन्माला येताच क्षणी वसुदेवाने त्याला आपला गोकुळातील मित्र नंद याच्याकडे स्वाधीन केलं, अशी ही कथा आहे. असं राम सोन्नर म्हणाले.
दोन दिवस श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्याचा योग : बीडमध्ये जो श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा केला जातो तो श्री स्वामी उलप्रतवाद यांनी सुरू केला आहे. जेव्हा श्रीकृष्णाचा 5 हजार वर्षांपूर्वी जन्म झाला तेव्हापासून ही परंपरा चालू आहे. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्याचा उद्देश काय? तर त्यांनी त्यावेळेस सांगितलं, "मानवाचे आणि देवाचे नाते तुटत चालले आहे. त्यामुळं हा उत्सव साजरा केला पाहिजे. त्यामुळं 108 मंदिरे स्थापन करण्यात आली. श्रीकृष्णावर प्रेम करायला शिकवणं हाच यामागचा आमचा उद्देश आहे. अशा पद्धतीने संपूर्ण जगामध्ये आम्ही श्रीकृष्ण जन्म साजरा करतो. शेकडो वर्षानंतर कधीतरी दोन जन्मोत्सव येतात. यावर्षी जन्माष्टमी 15 आणि 16 ऑगस्ट रोजी साजरी केली जात आहे. दोन पंचांग चंद्र आणि सूर्य याच्यावर आहे. वृंदावनमध्ये सकाळी जन्माष्टमी साजरी केली जाते तर आपल्याकडे रात्री बारा वाजता साजरी केली जाते, अशी माहिती दिलीप उबाळे यांनी दिली.
श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्त श्रीकृष्ण भावनेचा प्रचार केला जातो. बीडच्या श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिरात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, नरसिंह जयंती, गौर पौर्णिमा असे विविध उत्सव साजरे होतात. गेली सहा ते सात दिवसांपासून श्रीकृष्ण जन्मोत्सव या ठिकाणी सुरू आहे.
