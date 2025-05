ETV Bharat / state

कोरोनाचा धोका नाही, पण नागरिकांनी काळजी घेणं गरजेचं - आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर - CORONAVIRUS IN MUMBAI

मुंबईत कोविड रुग्ण ( File Photo )

मुंबई : कोविडमुळं देशभरात झालेल्या हाहाकारामुळं अजूनही नागरिकांच्या अंगावर काटा येतो. साधारण 2022 नंतर देखील या आजाराचे रुग्ण अधून-मधून आढळून येत आहेत. सोमवारपर्यंत मुंबईमध्ये आढळलेल्या रुग्णांचा आकडा 56 इतका झाला आहे. दरम्यान, केईएम रुग्णालयात दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. या रुग्णांचा मृत्यू कोविड संसर्गामुळं झाला नाही, तर एका रुग्णाचा मृत्यू कॅन्सरमुळं तर एका रुग्णाचा मृत्यू गंभीर आजारामुळं झाल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. तसंच, आपल्याला आता कोरोनाचा धोका नाही. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिकांनी आरोग्यविषयक काळजी घेणं गरजेचं आहे, असंही प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटलं आहे. पालिकेच्या दोन रुग्णालयांमध्ये 112 विशेष बेड : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार आणि मार्गदर्शनाची सोय उपलब्ध असल्याचं सांगत, सेव्हन हिल्स रुग्णालयामध्ये 20 खाट (MICU), तर २० खाटा मुले आणि गरोदर स्त्रियांसाठी आणि 60 सामान्य खाटा तयार ठेवल्या आहेत. तसंच कस्तुरबा रुग्णालय येथे 2 अतिदक्षता (ICU) खाटा आणि 10 खाटांचा वॉर्ड उपलब्ध आहे. आवश्यकता भासल्यास सदरची क्षमता त्वरित वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेनं दिली आहे.

काळजी घेण्याचं आवाहन : कोविडचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचे आरोग्य खाते सतत लक्ष ठेवून आहे. जानेवारी 2025 ते एप्रिल 2025 पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या खूपच कमी आढळून आली आहे. परंतु, मे महिन्यापासून काही प्रमाणात रुग्ण दिसून येत आहेत. मात्र, याबाबत नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असं आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत करण्यात आलं आहे. 100 संशयितांची रोज चाचणी : 21 एप्रिलपासून राज्यभरात एकूण 84 कोविडचे रुग्ण आढळले आहेत. प्रत्येक दिवशी आवश्यकतेनुसार साधारण 90 ते 100 आरटीपीसीआर आणि आरएटी टेस्ट घेतल्या जातात. त्यांचा सध्याचा दर 0=02 टक्के असून फक्त कोविड रोगामुळं मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांची संख्या शून्य असल्याचं आरोग्य विभागानं स्पष्ट केलंय. दरम्यान, केईएम येथे झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूचं कारण कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजार असल्याचं केईएम रुग्णालय प्रशासनानं सांगितलं आहे.

