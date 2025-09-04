मुंबई : मेल-एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये प्रवाशांच्या बॅग व पर्स चोरी करणाऱ्या सराईत टोळीचा लोहमार्ग पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. या कारवाईत दोन आरोपींना गजाआड करण्यात आलं असून त्यांच्या ताब्यातून तब्बल 22 लाख 24 हजार 769 रुपये किमतीचा ऐवज, त्यात 315 ग्रॅम सोनं व 72 हजार रुपये रोख रक्कम असा मोठा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आल्याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांनी दिलीय.
कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा : लोहमार्ग पोलिसांचे जनसंपर्क अधिकारी पोलीस निरीक्षक शहाजी निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 23 ते 24 मे दरम्यान कोईंबतूर-राजकोट एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचा पॅन्टचा खिसा तीक्ष्ण हत्यारानं कापून 3 लाख 60 हजारांचा ऐवज लंपास करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर रेल्वेतील चोरीची कार्यपद्धती सारखी असल्याचं लक्षात येताच कल्याण गुन्हे शाखेनं तपासाची चक्रं वेगानं फिरवली.
16 चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली : "25 ऑगस्ट रोजी मिळालेल्या पक्क्या माहितीवरून पोलिसांनी कल्याण स्टेशन परिसरातून वकार आलम तौकिर खान (वय 39), राहणार गाझीपूर, उत्तर प्रदेश आणि जुगल किशोर ओमप्रकाश विश्वकर्मा (वय 41) राहणार कानपूर, उत्तर प्रदेश या दोघांना ताब्यात घेतलं. चौकशीत त्यांनी आणखी चार साथीदारांसह केलेल्या 16 चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिलीय," असं जनसंपर्क अधिकारी पोलीस निरीक्षक शहाजी निकम यांनी सांगितलं.
एकूण 16 गुन्हे उघडकीस : दरम्यान, लोहमार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कल्याण, ठाणे, डोंबिवली व कर्जत रेल्वे पोलीस ठाण्यांत दाखल असलेले एकूण 16 गुन्हे उघडकीस आले. या गुन्ह्यांतून सोन्याच्या बांगड्या, अंगठ्या, लॉकेट यांसह मोठी रोख रक्कम जप्त झालीय. या कारवाईत पोलीस आयुक्त एम. राकेश कलासागर, पोलीस उपायुक्त प्रज्ञा जेडगे व सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र रानमाळे यांचं मार्गदर्शन लाभले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय खेडकर व निरीक्षक रोहित सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिपक पाटील आणि गुन्हे शाखेच्या पथकानं ही कारवाई केली. सायबर सेलनं तांत्रिक मदत दिल्याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांनी दिलीय.
