नाशिक रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे यांच्या कार्यालयात सापडलं भुयार आणि हत्यारे

नाशिकमध्ये सिनेस्टाईल छापा टाकून पोलिसांच्या हाती गूढ घबाड लागलं आहे. रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे यांच्या कार्यालयात भुयार आढळलं. त्यात हत्यारे मिळाली आहेत.

प्रकाश लोंढे यांच्या कार्यालयातील भुयारी खोली
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 12, 2025 at 11:54 PM IST

नाशिक - सातपूर भागातील बारमधील गोळीबार प्रकरणात अटकेत असलेले रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष, माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढे याच्या ‘धम्मतीर्थ’ संपर्क कार्यालयात पोलिसांनी छापा टाकल्यानंतर तेथे भुयार मिळून आले. या भुयारात कुऱ्हाड, चाकूसह आणि अन्य हत्यारांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.


नाशिकच्या सातपूर भागातील ऑरा हॉटेलमध्ये प्रोटेक्शन मनी वसुलीसाठी दहशत निर्माण करत केलेल्या गोळीबारात एकजण जखमी झाला होता. यानंतर हॉटेलचालक बिपीन पटेल, संजय शर्मा यांच्यासह कुटुंबाचे अपहरण केल्याप्रकरणी सातपूर पोलीस ठाण्यात रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे त्यांचा पुत्र दीपक लोंढे, संतोष पवार, अमोल पगारे यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या संशयित आरोपींना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. याच दरम्यान आज सातपूर पोलिसांनी लोंढे यांच्या धम्मतीर्थ या कार्यालयावर छापा टाकला. यावेळी त्यांना कार्यालयाच्या एका भिंतीच्या मागे भुयारी रस्ता आढळला. त्यात कुऱ्हाड,चाकू आणि इतर वस्तू आढळून आल्या.

तपास सुरू आहे - आम्ही प्रकाश लोंढे यांच्या सातपूर येथील कार्यालयाची झडती घेतली. यावेळी एका भिंतीच्या मागे भुयारी मार्गाला जाणारा रस्ता मिळून आला. त्या खोलीत कुऱ्हाड, चाकू आणि इतर साहित्य मिळून आले आहे. ही भुयार खोली नेमकी कशासाठी वापरली जात होती याचा सखोल तपास आम्ही करत असल्याचं पोलीस उपायुक्त किशोर काळे यांनी सांगितलं.


कोण आहे प्रकाश लोंढे - प्रकाश लोंढे हे माजी नगरसेवक असून रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. तसंच महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे देखील त्यांनी नेतृत्व केले आहे. लोंढे यांना अपहरण प्रकरणी सातपूर पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्या विरोधात कटकारस्थान रचणे, अर्थसहाय्य करणे अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

