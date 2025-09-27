ETV Bharat / state

श्री तुळजाभवानी संस्थानकडून पूरग्रस्तांना एक कोटींची मदत : जिल्हाधिकारी डान्स प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न ?

धाराशिव जिल्हाधिकारी डान्स प्रकरणावरुन मोठा गदारोळ उडाला. त्यानंतर आता तुळजापूर मंदिर समितीचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्तांना 1 कोटीची मदत जाहीर केली आहे.

Tulja bhavani Temple Donate 1 Crore
संपादित छायाचित्र (Etv Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2025 at 6:22 PM IST

धाराशिव : मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीनं अनेक गावांमध्ये हाहाकार उडाला आहे. शेतातलं पीक वाहून गेली, जनावरांचे हाल झाले, अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरले आणि असंख्य कुटुंबं बेघर झाली. अशा संकटाच्या काळात श्री तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरानं हात पुढं करून हजारो पूरग्रस्तांना 1 कोटी रुपयांची मदत देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवरात्री महोत्सवात जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी डान्स केल्यानं झालेल्या वादानंतर आता तुळजाभवानी मंदिरानं चांगला निर्णय घेतल्याची चर्चा नागरिक करत आहेत.

Tulja bhavani Temple Donate 1 Crore
तुळजाभवानी माता (Reporter)

मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिली मदत : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थाननं मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी तब्बल 1 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी हा निर्णय घेतला असून, तत्काळ रक्कम शासनाकडं सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गेल्यावर्षीही अतिवृष्टीच्या काळात मंदिर संस्थाननं 25 लाख रुपयांची मदत दिली होती. परंपरेप्रमाणं, संकटाच्या काळात श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान समाजकार्याचे व्रत अखंडपणे पार पाडत आहे.

Tulja bhavani Temple Donate 1 Crore
जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार (Reporter)

शेतकऱ्यांचे पीक गेलं पाण्याखाली : जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचं पीक पाण्याखाली गेलं. जनावरांचा चारा गेला, घरांची पडझड झाली. या सर्व परिस्थितीत ‘आई तुळजाभवानी’च्या मंदिरातून आलेली 1 कोटी रुपयांची मदत ही फक्त आर्थिक नाही, तर पूरग्रस्तांना भावनिक आधाराची देणगी आहे. भारतीय हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार काल रात्रपासून जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस पडत आहे. त्यामुळे पुन्हा जिल्ह्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. पून्हा जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. नागरिकांचे हाल नयेत म्हणून जिल्हा प्रशासनानं ज्या गावात अत्यंत कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्या ठिकाणी एनडीआरएफच्या टीम रवाना केल्या आहेत. परंडा तालुक्यातील तीनशे ग्रामस्थांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव यांनी माहिती दिली

बेंबळी बोरखेडा मार्गांवरील पुलावर पाणी : धाराशिव तालुक्यातील बेंबळी बोरखेडा मार्गांवरील पुलावर पाणी आल्यानं मार्ग बंद करण्यात आला आहे. काजळा पुलावरही पाणी आल्यानं तोही पूल वाहतुकीस बंद करण्यात आला. परंडा तालुक्यातील सिना कोळेगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातून होणाऱ्या विसर्गात वाढ करण्यात आली आहे. आज सकाळी 10 वाजल्यापासून 50 हजार क्युसेकवरून विसर्ग वाढवून 55 हजार 440 क्युसेक इतका करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता, सिना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा यांनी दिली. यामुळे सिना नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतकरी व नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी, असं प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलं आहे. पाण्याची आवक व पावसाचं प्रमाण लक्षात घेता विसर्गात आणखी बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. "आई तुळजाभवानी संकटात नेहमीच आपल्या लेकरांना धीर देत आली आहे. हे योगदानही त्याच मायेचा एक भाग आहे," असं सांगत संस्थाननं पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

