उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील एमआयडीसीतून 50 टक्के उद्योगांचं स्थलांतर, अडचणींचा वाचला पाढा
आशियाल सर्वात मोठ औद्यागिक क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या ठाणे-बेलापूरमध्ये वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळं उद्योग इतर राज्यात स्थलांतरित होत आहेत. याबाबत टिसानं बैठक घेतली
Published : October 4, 2025 at 9:35 PM IST
ठाणे : ठाणे-बेलापूर हा परिसर अनेक दशक आशिया खंडातील सर्वात मोठा 'औद्योगिक हब' म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, राजकीय अनास्था, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि इतर राज्यातील कर प्रणालीमुळं महाराष्ट्रातील औद्योगिक हबमधून जवळपास 50 टक्के कंपन्या इतर राज्यात गेल्या आहेत, अशी माहिती 'टिसा'नं दिली. आता राहिलेल्या कंपन्यांना काम करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. "ठाण्यातील वाहतूक कोंडीमुळं अनेक कंपन्या अडचणीत आल्या असून यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा," अशी मागणी 'टिसा' या औद्योगिक संघटनेनं राज्य सरकारकडं केली आहे.
'टिसा'चं पोलीस आयुक्तांना साकडं : ठाणे शहर तसंच वागळे इस्टेट औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांची कोंडी झाली आहे. माल वाहतूक आणि पार्किंगच्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागतोय. या अडचणींमुळं उद्योग, व्यवसाय सुरळीत चालवणं कठीण झाल्यामुळं 'ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन'नं (टिसा) ठाणे पोलीस आयुक्तांना साकडं घातलं आहे. त्यानुसार वाहतूक उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. यावर कन्सल्टंट नेमून लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असं आश्वासन पोलीस प्रशासनानं दिलं आहे.
आयटी क्षेत्र उभारल्यानं वर्दळीत भर : लहानमोठ्या उद्योगांची पंढरी असलेल्या ठाण्यातील बेलापूर वागळे इस्टेटमध्ये एमआयडीसीचा शिरकाव झाल्यानंतर गजबजाट वाढला. बेरोजगारांना लाखो नोकऱ्या मिळाल्या. एमआयडीसीमध्ये रोजगार उपलब्ध झाल्यानं औद्योगिकीकरणामुळं महाराष्ट्राचा विकास झाला. मात्र कालांतरानं सरकारच्या अनास्थेमुळं उद्योग बंद पडले. यानंतर वागळे परिसरात अनधिकृत झोपडपट्टया आणि अतिक्रमणं वाढली. आता तर बंद कंपन्यांच्या जागी भव्य आयटी क्षेत्र उभारल्यानं वर्दळीत भर पडली आहे.
...त्यांना थांबवण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजेत : राजकीय वरदहस्तातून रस्त्यावर तसंच कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारापर्यंत अनेक छोटी-मोठी दुकानं थाटून अतिक्रम सुरू आहे. यामुळं मालवाहतूक करणारी वाहनं उद्योगाच्या आवारात पोहचणं कठीण होऊन बसलं आहे. जागोजागी अतिक्रमणं वाढली असून स्थानिक रहिवाशांसाठी सुरू झालेल्या आठवडा बाजारानं वागळे परिसराची पुरती कोंडी होत आहे. यामुळं उद्योजक त्रस्त झालेत. इतर राज्यात मिळत असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कर सवलतीमुळं राहिलेल्या कंपन्याही स्थलांतर करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत. त्यांना जर थांबवायचं असेल तर सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजे, असं पत्र ठाणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आलं.
समस्यांवर तोडगा काढणार, प्रशासनाचं आश्वासन : नेहमीच ट्रॅफिक जाम आणि पार्किंगची समस्या या दैनंदिन समस्येविरोधात टिसानं आवाज उठवला. आपल्या समस्यांविषयी टिसानं थेट पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे माहिती दिली. उद्योगांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेण्यासाठी ठाणे शहर वाहतूक पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांची नुकतीच बैठक 'टिसा हाऊस' इथं झाली. या बैठकीला पालिका प्रशासनाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. या बैठकीत उद्योगांच्या वाहतूक आणि पार्किंगशी संबंधित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्याचं आश्वासन सरकारी यंत्रणांनी दिला.
उद्योगांना कोणकोणत्या अडचणी भेडसावतात? : "राज्यातील उद्योजकांसमोर राज्यातील पायाभूत सुविधांचा अभाव ही सर्वात मोठी अडचण आहे. यामध्ये पाणी, रस्ते आणि वीज, वाढीव कर, मालमत्ता कर आणि वाहतूक कोंडी या कारणांचा देखील समावेश आहे. या समस्या सुटल्या तरच उद्योग महाराष्ट्रात तग धरू शकतो. अन्यथा त्यांना देखील इतर राज्यांकडं मोर्चा वळवावा लागेल," असा इशारा टिसा संघटनेनं दिला.
कुशल कामगार होतात उपलब्ध परंतु सवलतीमुळं इतर राज्य सरस : नोकरी, उद्योगासाठी देशभरात कुठंही कामगार आणि मनुष्यबळ उपलब्ध होत आहे. त्यामुळं उद्योगांना सवलती मिळत आहेत. आता राज्या बाहेर जाणाऱ्या उद्योगांना रोखण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सवलती दिल्यानंतरच महाराष्ट्रातील उद्योगांना पुन्हा सुगीचे दिवस येऊ शकतात, असं मत उद्योग संघटनेनं वक्त केलं.
भिवंडी वाहतूक कोंडीचं हब : गोडाऊन आणि औद्यागिक शहर म्हणून प्रसिद्ध जाणाऱ्या भिवंडी शहरात अनेक गोडाऊन आहेत. भिवंडीत दररोज देशभरातून हजारो वाहनं येत असतात. या शहरातील गोडाऊनमधून दररोज शेकडो कोटींच्या सामानाची वाहतूक होते. ठाणे-भिवंडी-नाशिक मार्गावर दररोज वाहतूक कोंडी असते. मार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडल्यास सध्याच्या परिस्थितीमध्ये चांगला बदल होऊ शकतो, असं मत उद्योजकांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा :