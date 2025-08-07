मुंबई : अमेरिकेने वाढवलेल्या आयातकराचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी उपस्थित राहिले.
या विषयांवर बैठकीत झाली चर्चा- मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जीडीपी, रोजगार, वाणिज्य आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. अमेरिकेच्या वाढीव आयातकरामुळे राज्यातील निर्यातप्रधान उद्योगावर संभाव्य परिणाम, तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध- राज्यातील उद्योगांचे हित आणि अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारशी तातडीनं समन्वय साधून आवश्यक उपाययोजना आखण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून घेण्यात आला. या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितलं. राज्यातील उद्योगांचे हित जोपासण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीच्या अखेरीस सांगितलं.
बैठकीला हे अधिकारी होते उपस्थित- वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, राज्यकर वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, मित्राचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, मित्राचे अर्थतज्ञ संजीव सक्सेना, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सचे प्राध्यापक सत्यनारायण कोठे आणि अर्थतज्ञ ऋषी शाह हे उपस्थित होते.
दिल्लीच्या दौऱ्यात उद्धव ठाकरेंची आयातकरावरून टीका- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना अमेरिकेकडून लादण्यात आलेल्या आयातकरावरून मोदी सरकारवर टीका केली. परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरत असल्याची टीका करत वाढीव आयातकराचा सर्वसामान्यांवर गंभीर परिणाम होणार असल्याची शक्यता आज व्यक्त केली.
अमेरिकेनं काय घेतला आहे निर्णय- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतावर पुन्हा २५ टक्के अतिरिक्त आयातकर (टॅरिफ) लादण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अमेरिकेकडून भारतावर लावण्यात येणारे एकूण आयातकर ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा देशातील निर्यातदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
