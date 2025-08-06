Essay Contest 2025

ब्रेक फेल ट्रकची स्कार्पिओला धडक, पलटी होताच गावकऱ्यांनी पळवली साखरेची पोती - OVERTURNED TRUCK

खंबाटकी बोगद्याजवळ ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकची स्कार्पिओला धडक लागली आणि पलटी झाला. त्यानंतर तिथे आलेल्या नागरिकांनी ट्रकमधील साखरेची पोती पळवली.

अपघातग्रस्त ट्रक इन्सेटमध्ये ट्रकने धडक दिलेली स्कॉर्पिओ गाडी
अपघातग्रस्त ट्रक इन्सेटमध्ये ट्रकने धडक दिलेली स्कॉर्पिओ गाडी (Etv Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 3:26 PM IST

सातारा - साखरेची पोती घेऊन सांगलीहून मुंबईला निघालेल्या ब्रेक फेल ट्रकची स्कार्पिओला धडक बसली आणि ट्रक शेजारच्या कच्च्या रस्त्यावर पलटी झाला. पुणे-बंगळुरू महामार्गावर बेंगरूटवाडी (ता. खंडाळा) गावच्या हद्दीत मंगळवारी सायंकाळी हा अपघात झाला. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी ट्रकमधील साखरेची पोती पळवून नेली. याप्रकरणी खंडाळा पोलीस संबंधितांचा शोध घेत आहेत.


एअर पाईप फुटल्याने ट्रकचे ब्रेक फेल - खंडाळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार साखरेची वाहतूक करणारा ट्रक (एम. एच. १० सी. आर. ४१९७) हा सांगलीहून मुंबईला निघाला होता. खंबाटकी बोगदा ओलांडल्यानंतर एस कॉर्नरजवळ एअरपाईप फुटल्याने ट्रकचे ब्रेक निकामी झाले. चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रकने समोरच्या स्कार्पिओला (एम. एच. १४ डी. एन. १५९६) धडक दिली. त्यामुळे ट्रक बेंगरूटवाडी गावच्या हद्दीत कच्च्या रस्त्यावर जाऊन पलटी झाला. या अपघातात दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले असून एक महिलाही किरकोळ जखमी झाली.


नागरिकांनी पळवली साखरेची पोती - साखरेचा ट्रक पलटी झाल्याचे समजताच बेंगरूटवाडीतील लोकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन अपघातग्रस्त ट्रकमधील साखरेची पोती पळवून नेत अर्धा ट्रक रिकामा केला. या घटनेची माहिती मिळताच खंडाळा पोलीस ठाण्याचे अंमलदार प्रकाश फरांदे, संजय पोळ, संजय जाधव तसंच शिरवळ रेस्क्यू टीम तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी आधी जखमी महिलेला रुग्णालयात पाठवले.

साखरेची पोती पळवणाऱ्यांचा शोध सुरू - नेहमीच्या चालकाच्या जागी लखन भिवा दुधाळ ( रा. खवे, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर) हा बदली चालक ट्रक घेऊन निघाला असताना ट्रकचे ब्रेक फेल होऊन हा अपघात झाला. त्याची पहिलीच खेप होती. या अपघाताची खंडाळा पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा नोंद झाली असून ट्रकमधील लाखो रूपयांची साखरेची पोती पळवून नेणाऱ्यांचा खंडाळा पोलीस शोध घेत आहेत.

